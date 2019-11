Marcelo Tinelli será candidato a presidente de San Lorenzo

Marcelo Tinelli, actual vicepresidente 1° de San Lorenzo, anunció hoy a través de sus redes sociales que será candidato a presidente en las próximas elecciones del club, que se llevarán a cabo el 14 de diciembre.



"He decidido ser candidato a Presidente en las próximas elecciones de San Lorenzo por mi agrupación. Gracias al amigo Horacio Arreceygor por su lealtad y compromiso. El 14 de Diciembre vamos por 4 años de gloria, con un equipo de fútbol bien fuerte y el estadio en Av La Plata", escribió Tinelli en su cuenta oficial de Twitter.



Esta semana, el periodista y conductor televisivo había buscado la unidad política en el club, pero no se consiguió. Horacio Arreceygor, quien en un principio iba como candidato a presidente, lo hará como vice en la lista que encabezará Tinelli.



El 'Cabezón', que en su momento se postuló para ser presidente de la AFA cuando las elecciones terminaron con el escandaloso 38-38, estuvo reunido en los últimos días con el ex delantero Beto Acosta, uno de los hombres que quiere sumar al fútbol profesional en caso de ganar las elecciones.



Además, tiene planeado constituir una Secretaría Técnica (con Leandro Romagnoli como referente) si es que los socios lo eligen como el sucesor de Matías Lammens en San Lorenzo.