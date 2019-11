Banca de Sand: mujeres peronistas piden que el partido se expida

El Colectivo de Mujeres Peronistas emitió un comunicado ayer en el que anunciaron que “se declara en estado de alerta ante el intento de incumplir con el mínimo de representación del género establecido por ley en la conformación de la cámara de senadores de nuestra provincia”.

En el seno del Partido Justicialista, en tanto, se avanza en una mesa de diálogo para tratar de alcanzar un acuerdo entre Patricia Ríndel y Rubén Bassi, que evite la confrontación interna. Ambos se disputan la banca que dejará vacante la senadora Nancy Sand, quien fue elegida diputada nacional.

“Consideramos un avasallamiento a los derechos políticos de las mujeres el hecho de que la banca que deja una compañera no sea ocupada por otra, cuando claramente se ve comprometido el cupo del 30% femenino en el Senado”.

“Situación que lamentablemente ya se vive en la Cámara de Diputados, donde este no se cumple. La situación resulta aún más intolerable si se tiene en cuenta que desde ambas cámaras se mantiene cajoneada la Ley de Paridad por falta de voluntad política del oficialismo provincial”.

“La única realidad es que las mujeres seguimos siendo relegadas de los espacios de poder por quienes se rehúsan a renunciar a sus privilegios”.

“Desde este colectivo, que no distingue líneas internas ni conveniencias políticas circunstanciales, manifestamos nuestro total apoyo y acompañamiento a la compañera Ríndel en su legítimo reclamo, entendiendo que el mismo sienta precedente para la reivindicación de los derechos políticos de todas las mujeres, en una lucha que viene desde hace años y que no aminora en su fuerza”.

“Por último, como mujeres militantes peronistas que levantamos con orgullo las banderas de la Justicia social y entendemos que la misma no es posible sin igualdad de género, solicitamos que nuestro Partido Justicialista se expida en consonancia con lo que ha consagrado el último Congreso Provincial en el que por unanimidad fue incorporada la Paridad de Género a nuestra carta orgánica. Recuerden que volvimos, compañeros y compañeras, para ser mejores y construir una Argentina con todos y con todas”, aseguraron en la misiva.

El caso Cristina

Al triunfar la fórmula presidencial del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner será la próxima vicepresidente de la Nación. Para poder asumir el 10 de diciembre, deberá ser reemplazada en el Senado.

Su reemplazante será Jorge Taiana, ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, quien estaba detrás de ella en la lista de las elecciones legislativas del año 2017.

Actualmente es parlamentario del Mercado Común del Sur (Mercosur). Completará el cargo hasta el año 2023.