Ediles recibieron los reclamos de los vecinos del Santa Rita

En este último tramo del año legislativo, el Concejo Deliberante capitalino avanzará este jueves en una nueva sesión itinerante. Se realizó ayer una reunión preparatoria en el CIC del San Ignacio y recibieron distintos reclamos de vecinos de la zona, que serán canalizados mediante distintos proyectos.

Del encuentro con los vecinos participó el presidente del cuerpo Norberto Ast y los concejales del oficialismo, la oposición no asistió, y hubo gran participación de la comunidad.

Los vecinos de los barrios San Ignacio, Santa Rita, Cremonte, Laguna Brava, Samela y Parque Cadenas asistieron al encuentro y tuvieron la oportunidad de dialogar con los ediles sobre las principales problemáticas de esta zona de la capital.

Las temáticas abordadas en la oportunidad se incluirán en el orden del día de la sesión itinerante del Concejo Deliberante, que se hará el jueves a las 10 en la Escuela Nº 599 Doctor Adolfo Contte (avenida Centenario 7115).

El presidente del cuerpo deliberativo Norberto Ast agradeció a las familias por la gran concurrencia a la reunión preparatoria y los invitó a participar activamente del encuentro itinerante.

Cabe agregar que a partir de las distintas problemáticas planteadas por los habitantes de esta zona, se elaborarán proyectos que serán tratados en la sesión. Se espera una importante asistencia de vecinos, que en la ocasión también podrán interiorizarse acerca del funcionamiento del legislativo comunal.

Cabe señalar que aunque no hubo confirmaciones de los ediles, esta sería una de las últimas itinerantes del año y finalizado con esta modalidad de trabajo, restarían unas pocas sesiones del período ordinario.

Unicamente resta el tratamiento de dos proyectos de relevancia institucional, como son el Presupuesto y la Tarifaria 2020, ya pensando en los planes del municipio para el año que viene.

Estos expedientes aún no fueron remitidos al recinto y, en el caso de demorarse su envío, podría generar la necesidad de una prórroga de sesiones o extraordinarias.