El “Rock Pue” logró una buena convocatoria y una mejora del sonido

Los recitales que se realizan en el galpón del club Boca Unidos no suelen ser los mejores, si de sonido se trata. La estructura de esa cancha de básquet conspira contra los acordes de la música pesada, por lo que lograr un buen espectáculo se convierte en una ardua tarea para el control.

Si bien en el festival “Rock Pue” del domingo pasado esta situación volvió a darse, también hay que destacar que los inconvenientes no fueron de la magnitud de otras épocas. El sonido no fue excelente, pero logró ser decente en el peor de los casos, e inclusive tuvo puntos altos en algunos pasajes de las presentaciones de Carajo y de Massacre.

Por otro lado, vale resaltar el buen trabajo de la organización del espectáculo, cumpliendo con los horarios pautados de presentación de cada banda, y con los espacios necesarios para las necesidades de quien asiste a un recital de rock. La barra fue más que extensa para evitar complicaciones en el expendio de bebidas, teniendo en cuenta que hubo una buena convocatoria de público; y se instaló un sector para la venta de remeras, discos y merchandising oficial de los grupos involucrados.

Balance positivo para la primera edición de un festival que promete acercar rock y metal alternativo a esta parte del país. (G.M.C.)