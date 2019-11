Mburucuyá: Ejecutivo vetó un nuevo plus, porque sostiene que ya lo abona

El Concejo Deliberante de Mburucuyá aprobó un proyecto de ordenanza en el que se solicitaba al Ejecutivo el pago de un plus salarial de $4.500 para empleados municipales, un caso que generó debate entre el oficialismo y la oposición. Pero el Ejecutivo Municipal vetó la citada norma porque argumentó que ya abona un adicional y que no está en condiciones de pagar la otra cifra fijada por los concejales. Asimismo, desde el PJ plantearon que el Jefe comunal habría despedido personal luego de los comicios.

Ante la consulta de El Litoral, desde la Comuna manifestaron que: “El Concejo hizo un proyecto de ordenanza pidiendo que se pague un plus a los empleados municipales y en realidad no es una facultad del Legislativo comunal hacer una ordenanza de esas características”.

En cuanto a los despidos, aseguró que “lo que se hizo fue no renovar algunos contratos, por la situación actual en que estamos y porque no sabemos cómo va a terminar el año en materia económica. No es que se despidió personal”, subrayaron.