Los últimos juegos de visitante intranquilizaron a Daniel Teglia

Boca Unidos sigue en la punta de su zona en el torneo Federal A, pero a la luz de los últimos resultados sufridos de visitante, y en razón de los antecedentes de la temporada pasada, el rendimiento que viene mostrando el equipo aurirrojo no tranquiliza a propios ni extraños.

El conjunto correntino perdió el invicto en la octava fecha, al caer 6 a 2 en su visita a Central Norte, de Salta. Dos jornadas después, y tras vencer agónicamente de local a Juventud Unida, de Gualeguaychú, volvió a tropezar fuera de Corrientes, cayendo 3 a 0 ante Sarmiento, en Resistencia.

“No estoy tranquilo, para nada, después de lo de Salta, y ahora mismo”, haciendo alusión a lo que pasó el sábado en Resistencia. “A estos rivales nosotros los tenemos que enfrentar y superar”, señaló el técnico, Daniel Teglia en declaraciones realizada a radio Continental Corrientes (97.3 Mhz), al retirarse del estadio Centenario.

Teglia indicó que frente al decano chaqueño se cometieron “muchos errores groseros”, argumentando que también incidió en el bajo rendimiento de su equipo “la falta de tres jugadores que han sido a la larga del torneo vitales como Gaby Morales, Ojeda y Fabro”.

“Esta vez buscamos otra cosa, pero de arranque empezamos a cometer otra vez errores groseros. De situaciones controladas pasábamos a jugadas de gol del rival. Enumerar eso sería reiterativo, pero no supimos plasmar en la cancha el partido que vinimos a jugar”, comentó.

El técnico admitió que el partido ante Sarmiento “los errores infantiles fueron muy similares a los que tuvimos en Salta, No viene al caso individualizar, pero no te puede pasar si tenemos pretensiones. Acá se tiene que saber lo que estamos jugando, y tratar de poner el máximo esfuerzo, no sólo en lo físico, sino en la concentración, en todo, para que las cosas no se repitan”, bajó línea.

“El equipo tiene la cuota de fútbol cuando cuenta con ciertos jugadores en el campo. Si ellos faltan se hace difícil, porque no puede controlar los partidos sin la pelota. En los pies de Antonio (Medina), Gabriel (Morales) o Martín Fabro la pelota tiene buen destino, tenemos buena posesión y situaciones de juego”, agregó.

El DT dijo que “esta vez pusimos cuatro volantes y no nos fue bien”, ya que Sarmiento le ganó la pulseada en el mediocampo. “Por eso jugamos por afuera con Lluy y con Migone. Era muy claro el tema, cuando nos presionaban teníamos que jugar larga para ellos, y empezar a presionar nosotros. De eso se habló toda la semana y no lo hicimos una sola vez, por eso digo que el déficit de concentración es enorme, y tiene que ver después en el rendimiento y el resultado”, señaló con una dosis de fastidio.

“Nos falta crecer. Esta vez pude ver a Reynaga y a Pabón; el Chiqui (Maciel) no hizo un mal primer tiempo, lo que pasa es que buscamos otra cosa en el segundo”, explicó acerca de su sustitución.

Teglia reconoció que “necesitamos saber cuál va a ser el equipo definitivo, el equipo base, porque hay muchas opciones, y son demasiados los errores para pretender quedarse instalado arriba”, alertó.

“Dentro de lo que tenemos vamos a armar un equipo mucho más sólido, que lo tenemos que construir dentro de la cancha”, finalizó el técnico, dejando entrever que para el próximo partido ante San Martín de Formosa pueden producirse varios cambios.