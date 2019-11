Argentinos rescató un empate y sigue arriba

Argentinos Juniors pudo rescatar anoche un punto al empatar con Defensa y Justicia, sin abrir el marcador, en Florencio Varela, por lo que sigue puntero al cumplirse la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Las acciones se iniciaron con intensos movimientos por parte de los dos conjuntos, con la premisa de ganar la tenencia de la pelota para buscar la mejor circulación de la misma, en procura de llegar con peligro a la valla adversaria.

En este sentido fue Argentinos el que mejor se ordenó en el campo para cubrir todos los espacios, aunque sin la profundidad necesaria.

Por el contrario, con rápidas réplicas y maniobras individuales, Defensa resultó más incisivo con dos llegadas claras en la primera parte de la etapa inicial.

La primera la generó Nicolás Fernández con una escapada por la franja central y a la entrada del área buscó pasarla por sobre Lucas Cháves, pero la pelota pegó el la cara del arquero y se desvió hacia un costado.

Luego, Alexis Castro apiló a un par de adversarios en el área del “Bicho” y cuando se disponía para rematar al gol llegó Carlos Quintana para evitar el envío.

En los últimos minutos, otra vez el mismo ex volante de San Lorenzo desperdició otra clara situación al enredarse con la pelota frente al arco y Cháves aprovechó para birlarle la pelota.

El mejor juego que propuso el equipo de La Paternal no contó con eficacia en el ataque y padeció algunas brusquedades del local, como un tremendo “planchazo” de Rafael Delgado a Miguel Torrén, por lo que el lateral izquierdo del “Halcón” merecía la expulsión pero sólo fue amonestado por el árbitro Mauro Vigliano, en los instantes finales del primer tiempo.

Ello provocó la reacción del capitán visitante, que al terminar el período le reclamó airadamente al árbitro y persiguió a Delgado hasta el ingreso a los vestuarios recriminándole su acción descalificadora.

Tan fuerte fue la infracción que a los tres minutos de la segunda etapa Torrén pidió salir porque no podía seguir jugando y fue reemplazado por Marcos Angeleri.

Incluso, Vigliano volvió a equivocarse en perjuicio de Argentinos cuando debió mostrarle la segunda tarjeta amarilla al colombiano Raúl Loaiza por una fuerte falta, lo que hubiese derivado en la expulsión.

Mientras tanto, ambos arcos pasaron por situaciones apremiantes por los constantes ataques de los dos equipos, pero todas fueron mal definidas por los atacantes.

El cierre sin goles ratificó la dificultad del puntero de marcar de visitante (sólo dos en el torneo) y Defensa en seis partidos de local aún no anotó en esa condición y por ello no pudo ganar (lleva 2 empates y 4 derrotas).

Por la próxima fecha, la 13ra. de la Superliga, Defensa visitará a Newell's, en Rosario, el domingo venidero a las 15.30, y Argentinos hará lo propio ante San Lorenzo, el sábado a las 17.45.