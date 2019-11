A Regatas se le escapó en el final ante Quimsa y quedó eliminado

En un partido que tuvo todos los condimentos, Regatas Corrientes no pudo con Quimsa, que anoche le ganó en el estadio del parque Mitre 96-91, en tiempo suplementario, para sentenciar 2-0 la serie de cuartos de final del torneo Súper 20 y clasificar al Final Four.

Los dirigidos por Lucas Victoriano se sobrepusieron a un comienzo de juego adverso para emparejar primero y luego tomar la delantera en el resultado. En ese lapso, sobresalió nítidamente el aporte de su jugador franquicia, Paolo Quinteros, para jugar y hacer jugar, quien fue el máximo goleador de su equipo con 20 puntos.

El local tuvo las riendas del partido hasta promediar el último cuarto. Un doble de Saiz con 3 minutos y fracción de juego le dio once puntos de luz. Pero la salida de Paolo, una mejoría en defensa de Quimsa, sumado a la tarea desequilibrante del cubano Romero, le posiblitaron al conjunto santiagueño ir recortando la ventaja para arribar a un final cerrado.

El cubano igualó el juego para la visita e incluso tuvo varias chances para que su equipo pasara al frente, pero falló en los tiros libres adicionales que tuvo, decididamente su punto más flaco (3-13). Regatas fue perdiendo la fluidez en ofensiva, reflejando en un intento de más de 8 metros de Vildoza cuando sonaba la chicharra que ni siquiera tocó el aro, para ir al suplementario.

Parecía que podía ser para Regatas, porque a los pocos segundos del tiempo extra, Romero recibió una falta técnica y llegó a la quinta falta. El partido se hizo sumamente equilibrado y también comenzaron a desfilar por faltas Vildoza, Saiz, Fernández (de gran aporte en un tramo del encuentro) y Gallizzi.

En los segundos finales Regatas se equivocó en ofensiva y Quimsa no perdonó desde la línea para sacar su boleto al Final Four.

Regatas, que había perdido en Santiago del Estero, también en un final cerrado, quedó otra vez a las puertas del triunfo, para al menos forzar un tercer juego.