TENIS

VELOTTI, OUT EN

MONTEVIDEO

El tenista correntino Agustín Velotti (376) quedó eliminado en la segunda ronda del ATP Challenger de Montevideo, al caer ayer ante el estadounidense-argentino Andrea Collarini (205 y 15º favorito) por un doble 4-6.

Velotti le había ganado en primera ronda al brasileño Wilson Leite 6-3, 2-6 y 6-3, pero no pudo con Collarini, al que venció en la final del Roland Garros Juniors en 2010.

En tanto que Facundo Bagnis, 136 del mundo y octavo preclasificado, derrotó al brasileño Felipe Meligeni Alves (396) por 6-1, 4-1 y retiro.

El torneo se juega en el Carrasco Lawn Tennis Club sobre polvo de ladrillo y distribuirá 54,160 dólares en premios.

RUGBY: SE VIENE EL SEVEN DE LA URNE

La temporada de Seven se iniciará el sábado con la edición 36 del tradicional torneo que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

Como en la edición pasada, participarán del torneo reducido, además de los seis equipos de primera (Curne, Regatas, Sixty, Taragüy, Aranduroga y San Patricio) equipos de los torneos Desarrollo -tanto de Chaco como de Corrientes- y equipos femeninos.

El certamen comenzará a las 16 por lo que habrá partidos nocturnos. Además, el club organizador tiene previsto poner música en vivo durante toda la jornada, sorteo y algunas otras sorpresas. La entrada será gratuita.

LIGA CORRENTINA

COMPLETAN LA

FECHA DE LA “B”

Se completa hoy la vigesimosexta fecha del torneo Oficial de primera división B que fue suspendida el domingo debido al mal estado de los campos de juego.

Los partidos serán los siguientes:

Cancha de Alvear: 14.30 Talleres vs. Alumni, 16.30 Alvear vs. Sportivo.

Cancha de Lipton: 14.30 Barrio Quilmes vs. Villa Raquel, 16.30 Independiente vs. Soberanía.

La fecha se inició el sábado con los triunfos de Empedrado y Yaguareté.