Denegaron unificación de causas y ex intendente iría a juicio el jueves 14 por una caso del 2009

“Esta causa se originó por la denuncia de dos concejales debido a que el entonces intendente Jorge Corona no le abonó las dietas que les correspondían. Es más, culminaron sus respectivos mandatos sin que eso se solucionara”, contó un dirigente local al ser consultado sobre la elevación a juicio de un caso en el que se investiga si el ex jefe comunal incumplió con sus deberes de funcionario público. En este contexto, en diálogo con El Litoral, precisó que el inicio del debate está fijado para el próximo jueves 14.

Este dictamen está rubricado por la titular del Juzgado de Instrucción, Correccional y de Menores de Mercedes, Margarita López Rivadeneira. En ese mismo fallo, la magistrada denegó el pedido del Defensor oficial que representa a Corona para que la causa del 2009 se unifique con otra en la que él también está procesado pero por presuntas anomalías en la administración de unos $65 millones que Nación envió a la Municipalidad para ejecutar diferentes obras.

López Rivadeneira fundamentó esta última decisión en “la proximidad de la prescripción de la presente causa y ante la imposibilidad de acumularse por encontrarse las actuaciones mencionadas en distintas etapas procesales”.

“En realidad el inicio del debate estaba fijado para el pasado 10 de octubre, pero eso se postergó ante el planteo de la defensa del ex intendente, pero ahora la jueza dictaminó que no se puede dilatar el inicio del juicio, porque si no prescribiría la causa”, remarcaron desde la localidad a este medio gráfico.