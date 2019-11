Guillermo Etcheverry: “Hay gran desigualdad en la distribución de la educación en el país”

En el marco de la semana de la investigación jurídica en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Unne, se dio una conferencia inaugural a cargo de Guillermo Jaim Etcheverry, quien tiene una trayectoria académica prolífica, es médico y fue investigador del Conicet, profesor de la UBA, decano de Medicina y luego rector de la casa de estudios. También se destaca por ser presidente de la Academia Nacional de Educación y por su publicación “La tragedia educativa”. De esto último habló con El Litoral, del papel de los educadores, padres y de los gobiernos argentinos.

“Educar no es fácil porque la educación defiende valores que la sociedad no. Tenemos muchos problemas en la educación del país, hay poca gente educada y gran desigualdad en la distribución de la educación. La gente de mayor recurso tiene más años de educación y probablemente con mejor calidad, esto se demuestra en las evaluaciones nacionales e internacionales. Hay que hacer un esfuerzo para tener más gente con la mayor calidad de educación posible. Falta mucho para lograrlo”, dijo a El Litoral Etcheverry.

En cuanto a los niveles educativos, precisó que “en general todos los niveles son críticos pero el nivel medio es el peor”. En este sentido, detalló que “de cada 100 chicos que de la primaria pasan a la secundaria, sólo 50 termina la secundaria y de los que finalizan, la mitad de éstos (25) tienen dificultad para comprender lo que leen o realizar simples operaciones matemáticas; esto es un problema gravísimo que Argentina parece no reconocer, hay que hacer un esfuerzo enorme para educar mejor a los chicos”.

Respecto al porcentaje de chicos que no finalizan el secundario, dijo que sí influye el contexto social pero que también tienen que ver muchos factores relacionados con la estructura del sistema educativo.

“Los que terminan el secundario tienen grandes dificultades y se ve en los primeros ciclos de la universidad, encuentran una dificultad muy grande y la universidad es muy generosa al abrir sus puertas. La universidad trata de recuperar esa capacidad pero si después de 12 años de estar en el sistema educativo no aprendieron, quiere decir que algo está fallando. La escuela está haciendo otras cosas y deja de hacer lo que debe hacer. Deja de dar las herramientas de comprensión lectora, matemáticas básicas, ubicación en el tiempo y espacio. Modestamente, deberíamos volver a los principios fundamentales y darles esas herramientas que les permitan resolver esas cosas”, expresó.

En cuanto a la adaptación de la universidad a la calidad educativa de los alumnos que llegan del secundario, sostuvo que “es importante mantener el nivel y exigir. Es un derecho de las personas ser exigido, eso demuestra el interés en el otro, exigir y demostrar que uno tiene confianza en el otro, que puede dar más y tiene las mismas posibilidades que los demás. No se debe bajar el nivel, o sino demos el diploma y no perdamos más tiempo. No es la conducta adecuada, debemos dar las herramientas para que den más”, indicó.

“No es fácil cambiar esto, hay que recrear la importancia del respeto al docente, volver a jerarquizarlo. No se ve que los padres reclamen mejor calidad educativa, piden otras cosas, hay que recrear la importancia en la educación”, señaló a este diario.

Por otra parte, en cuanto a debates sociales y políticos donde la escuela también formó parte como la Educación Sexual Integral (ESI) y el lenguaje inclusivo, opinó: “Son cosas secundarias, lo importante es el interés en la educación, en el estudio. La educación sexual sí es fundamental y, lo del lenguaje inclusivo creo que es una moda, puede ser que se instale porque el lenguaje es una estructura viva y si la gente empieza a usar, se impondrá, pero no me parece fundamental”.

En relación al papel de los docentes en este contexto, dijo que él no puede dar consejos sólo decir que sigan enseñando y habló de un grupo en Francia donde más allá de las teorías contemporáneas destacan la importancia de mantener el diálogo con los alumnos. “El docente tiene un importante poder y creo que eso sigue siendo importante, cualquiera que tuvo un buen docente lo recuerda”, dijo a este medio gráfico.

“Es una estructura compleja, está fallando la relevancia social. La gente no demanda conocimientos, si no fuera así, el docente sería valorado y los padres querrían que sus hijos sean docentes. El tema central es instalar la trascendencia de la enseñanza y la educación”, remarcó a El Litoral.

Charla

El decano de la Facultad de Derecho de la Unne, Mario Villegas, se refirió a la conferencia de “Educar en la sociedad actual” y destacó la presencia del académico reconocido en el sistema universitario argentino. “La educación es la herramienta más poderosa para mejorar el país, es el baluarte más importante que tenemos y hoy existe una profunda crisis educativa”, sostuvo Villegas a este diario.

A la vez, comentó que hoy y mañana “habrá exposiciones de investigaciones, 52 proyectos”. En este marco habló de los aportes de la universidad a la sociedad como las que tienen que ver con el Código Procesal, también se refirió a trabajos en la investigación rural y propiedad, como también medioambiente y género.

La Facultad de Derecho promueve la Semana de la Investigación Jurídica – XV Jornadas de Comunicaciones Científicas y V Internacional. Se desarrollan hasta mañana en el edificio histórico, en las cuales se conocerán más de 150 iniciativas que proponen gran diversidad de temas.