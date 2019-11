Piden que no se haga ninguna marcha

A través de las redes sociales se convocó a una marcha en reclamo de justicia, para hoy a las 19 horas en la plaza Vera con el fin de manifestarse pacíficamente y pedir el esclarecimiento de la muerte del joven.

Luego de que el mensaje se viralizara, el padre de Octavio, Diego Ortmann, envió un mensaje por Whatsapp para pedir que el encuentro no se realice: “La mamá y yo todavía no estamos de acuerdo con eso. Sepan entender. Entiendo su dolor, pero nosotros somos los padres y más que nadie queremos saber lo que pasó y nos estamos ocupando de eso”.

El hombre, con un tono sentido, aprovechó la oportunidad para agradecer “por la presencia de la cantidad de gente en la sala velatoria, me sorprendió”.