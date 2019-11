Vecinos solicitaron datos de las obras en la chimenea de la ex COM

Esta semana los miembros de la Red Vecinal Zona Norte y del Foro de los Cuatro Barrios entregaron diversas notas al Ministerio de Obras y Servicio Públicos de la Provincia y a la Municipalidad capitalina donde solicitaron detalles sobre las obras que se llevarán a cabo en la chimenea de la ex COM del barrio Bañado Norte. Se trata de la estructura que presentó graves derrumbes a raíz del deterioro y la falta de mantenimiento que presente, motivo por el cual los vecinos solicitaron tareas de restauración y revalorización de la estructura que reviste de importancia histórica para la comunidad del lugar.

La chimenea de la ex COM se ubica en el predio de las calles Guido Spano y Vélez Sarsfield y en julio de este año registró graves desprendimientos en la parte superior, por lo que desde la Municipalidad tomaron la determinación de señalizar la zona y establecer un plan de restauración de los daños que presenta la ex estructura fabril.

La Red Vecinal Zona Norte y el Foro de los Cuatro Barrios (que agrupa a habitantes de las barriadas de Aldana, Pompeya, Bañado Norte y Yapeyú) entregaron al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia y al Municipio notas donde solicitan información y detalles de las obras de restauración de la chimenea de la ex COM que registra desprendimientos. Los vecinos solicitaron que se contemple la importancia histórica y patrimonial de la construcción a la hora de definir los trabajos y resaltaron la necesidad de contar con una revalorización y su adecuada protección para los transeúntes.