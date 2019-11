Una testigo del caso Dalpozzolo confirmó que fue amenazada y admitió tener miedo

La semana pasada se realizóla primera jornadadel juicio por la muerte de Roxana Dalpozzolo, ocurrida en agosto de 2018 cuando la moto en la que transitaba fue embestida por otra. Sin embargo Irma Correa, la testigo que debía declarar ese día, no asistió.

Desde ese momento se conoció la versión de que Correa había sido amenazada para que no declare. En diálogo con Radio Dos, la mujer lo confirmó.

Se trata de la mujer que fue víctima del robo del que huían los ladrones en moto antes de embestir a Dalpozzolo, quien tenía 28 años y estaba embarazada, provocándole la muerte horas después. Es por ello que su testimonio es clave para el proceso iniciado.

La testigo aseguró que recibió amenazas en la calle. "Tengo pánico de salir, tengo que salir porque trabajo y por mis hijos, pero tengo miedo”, dijo.

“Tengo miedo, hay mucha inseguridad y complicidad. Tengo mucho temor de que me pase algo a mí y a mis hijos”, señaló Correa.

La mujer explicó que ese día estaba con su hijo, al cual había retirado del colegio. "En la estación de Servicio Axion me di cuenta que los delincuentes me venían persiguiendo , estiraron la mano para robarme y me tiraron de la moto, me golpearon y robaron, agarré a mi hijo de la pierna, para que no se golpee”, detalló ante la emisora. Luego de eso, los acusados habrían chocado a Dalpozzolo.