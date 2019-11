Macri: “Pudimos tener un gobierno que no robó”

El presidente Mauricio Macri destacó ayer que su gestión “no robó ni abusó del poder” y subrayó como un motivo de tranquilidad que el mandatario electo Alberto Fernández “haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal”.

No obstante, lanzó críticas al gobierno que lo precedió al resaltar una serie de acciones de su administración que considera cambios acertados, como “terminar con la discrecionalidad en la relación con las provincias y los medios”.

Además, advirtió que “aunque cambie el gobierno” el 10 de diciembre, “lo que está profundamente arraigado en el corazón de millones de argentinos no va a cambiar”, y ratificó que Juntos por el Cambio tendrá una presencia “sólida” en el Congreso para “defender la democracia”.

“Es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía”, admitió el jefe de Estado al participar de los festejos del 150º aniversario del diario La Nación, en el Centro Municipal de Exposiciones porteño.

Pero inmediatamente matizó: “Empezamos a hacerlo, y los datos estructurales lo muestran”.

En ese aspecto, Macri resaltó que lo “tranquiliza” que Alberto Fernández “haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal”, una iniciativa que consideró un “paso importante”, junto con la “voluntad” de la nueva administración de “seguir promoviendo un modelo exportador y mantener un tipo de cambio competitivo”.

“Si esto es realmente así, significa que maduramos como sociedad”, aseveró Macri.

En otro tramo de su discurso, afirmó que “aunque cambie el gobierno, lo que está profundamente arraigado en el corazón de millones de argentinos no va a cambiar. Así lo demostraron en las calles de todo el país en estas marchan tan conmovedoras y únicas que vivimos en este octubre histórico”, en referencia a la campaña que encabezó para buscar su reelección.

Al respecto, enfatizó: “Cuando un pueblo está decidido a vivir en libertad, en paz y con respeto, quiere que sea para siempre. Porque los valores no se negocian, y depende de cada uno de nosotros seguir defendiéndolos”, apuntó.

Por eso, Macri propuso que “si sostenemos esa visión de la Argentina, vamos a poder resolver los problemas que arrastramos hace décadas”.

En tanto, en un repaso de su administración, el Presidente enumeró: “Pudimos tener un gobierno que no robó, no ocultó y no abusó del poder; rindió cuentas y todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente, y nunca negó la realidad. Generó consensos y convocó”, añadió.

En ese sentido, dijo que se “compromete” a que “desde la oposición”, Juntos por el Cambio “va a seguir convocando a todos los sectores a dialogar, debatir y acordar en forma responsable y constructiva”.

“Los argentinos pudimos vivir en un clima de libertad de expresión y prensa, con un gobierno que respondió siempre todas las preguntas, y terminó la discrecionalidad en la relación con las provincias y los medios”, resaltó.