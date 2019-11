Sobreseen a ex funcionarios

El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó al ex presidente del Afsca y ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, y al cineasta y diputado electo Fernando “Pino” Solanas en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la entrega de subidos por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Los sobreseimientos alcanzaron también al actor Víctor Laplace, y una larga lista de directores y productores de cine, rectores de universidades, dirigentes políticos y ex funcionarios como el ex titular del Inadi, Víctor Ramos, según informaron fuentes judiciales.

El juez dictó los sobreseimientos tras realizar peritajes sobre distintas producciones audiovisuales entre las que se encuentran “El antisemitismo en tiempos del Proceso Militar”, “Angelelli, la palabra viva” y “Amia 18 J”.

La mayoría de los sobreseidos formaban parte del grupo de imputados a los que el juez les había dictado la “falta de mérito” el día que procesó a tres ex funcionarios: Jorge Coscia, Jorge Alvarez y Liliana Mazure.