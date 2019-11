Fernández habló de un crédito de U$S6.000 millones con el jefe del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy su "apoyo" a la Argentina y "disposición para adecuar desembolsos a las prioridades del nuevo gobierno", por un monto de 6.000 millones de dólares, durante una reunión que mantuvo su titular, Luis Alberto Moreno, con el presidente electo Alberto Fernández.

En el encuentro, que se realizó esta mañana en un salón del aeropuerto de Ezeiza, a donde llegó Fernández procedente de México, tras su primer viaje internacional como mandatario electo, se abordaron las relaciones entre el organismo y el país.

Según se informó en un comunicado de prensa del equipo de Alberto Fernández, el encuentro tuvo como objetivo "avanzar en el apoyo y acompañamiento del Grupo BID al país en la etapa que se iniciará con la asunción del nuevo gobierno".

En la reunión, Moreno le transmitió a Fernández que el BID es un "socio estratégico de Argentina y apoyará, no solamente en áreas tradicionales como infraestructura, protección social, salud, educación y desarrollo urbano, sino también en sectores donde el Banco se encuentra en la vanguardia global, como productos de conocimiento, agenda digital, innovación y competitividad que forman parte del plan del nuevo gobierno".

Asimismo, en el encuentro, se repasaron las operaciones de financiamiento al desarrollo que el BID tiene con Argentina, "a efectos de evaluar su alineamiento con las prioridades del nuevo gobierno".

Según se precisó, "la cartera activa del BID con el sector público argentino se compone de 65 operaciones por un total de US$ 10.000 millones, con un saldo a desembolsar de US$ 6000 millones".

Por su parte, el presidente del BID expresó "el compromiso de trabajar intensamente con el nuevo gobierno para adecuar la cartera de operaciones a sus prioridades".

Además, el BID y los equipos del nuevo gobierno "están iniciando el proceso de diálogo para la elaboración de la Estrategia de País con Argentina 2020-2023, consistente en un acuerdo donde se define el apoyo del BID al plan y prioridades fijadas para ese periodo".

También, BID Invest, brazo del Grupo BID que promueve el desarrollo de los países miembros de América Latina y el Caribe a través del sector privado, "apoyará y atenderá las necesidades y demandas del sector privado argentino".

Por último, se informó que Fernández y Moreno dialogaron sobre "la situación mundial, la evolución de la región, el comercio global y regional, así como las iniciativas y procesos de integración regional y subregional".