Angelici dijo que buscará la unidad en la interna de Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici declaró hoy que va a convocar a las 15 agrupaciones del club para buscar un consenso de unidad a un mes de las próximas elecciones institucionales y después que Juan Román Riquelme pidiera lo mismo este viernes.

"Tomo lo que dijo Román y voy a convocar a todos para la próxima semana. Van a venir las 15 agrupaciones que están en el club para tratar de ver si existe voluntad para unirse. En principio puede ser que esté Riquelme en la reunión. Hablaré con los presidentes de las agrupaciones para tomar un café y si no sale la unidad, hablaremos de como será el acto eleccionario", dijo Angelici en la inauguración del Parque Social y Deportivo Boca.

En ese sitio funcionará la nueva sede de la Fundación Boca Social, ubicado a metros de la Bombonera.

"La unidad es buena, siempre y cuando sea unidad y no amontonamiento. Cada miembro de la oposición que venga tiene que hacerlo despojado de sus candidaturas. Yo tengo un gran aprecio y afecto personal por José Beraldi, Víctor Santa María y Santiago Carreras, y creo que podrían estar trabajando tranquilamente en el club. Con Jorge Ameal es con el único que no hablé de la oposición", enfatizó.

"Pero no hay dudas que el gran elector es Juan Román Riquelme. Siempre creo en su palabra. Piensa lo que dice y declara muy bien. Es bienvenido si quiere trabajar en Boca, porque le puede aportar muchísimo al club desde lo futbolístico", destacó.

Por último, cuando se le preguntó por la continuidad de Carlos Tevez, a quien se le vence el contrato a fin de año, manifestó su deseo de que "el que gane lo deje seguir, porque quiere retirarse con la camiseta de Boca".

Para las elecciones del 8 de diciembre el plazo para presentar las correspondientes listas vencerá el miércoles 20 de noviembre, y por ahora además del dueto oficialista integrado por Christian Gribaudo como presidente y Juan Carlos Crespi como vice, hay otros tres que se fueron conformando en los últimos meses, y son los siguientes: José Beraldi-Royco Ferrari, Víctor Santa María-Santiago Carreras y Jorge Amor Ameal-Mario Pergolini.