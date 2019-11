Cruces por el convenio con Anses

La Cámara de Senadores aprobó ayer, por nueve votos a favor, el convenio que suscribió el Gobierno nacional con la Anses, mediante el cual el Nación se compromete a aportar 300 millones para la caja previsional local.

El debate generó chicanas y rispideces entre el oficialismo y la oposición.

El senador Victor Giraud (PJ) chicaneó al ex gobernador Ricardo Colombi por el convenio entre el Gobierno y la Anses. “Todavía no podemos conocer el decreto provincial de 2016 de este mismo convenio. Esto huele a armonización de la caja previsional”, dijo.

En plena alocución, Colombi le dice: “Ya te voy a responder a vos”. Hubo risas de la senadora Alejandra Seward y el senador David Dos Santos.

“Sorprende la declaración. No se ajusta a la verdad, ni tiene sentido ni fundamento. Bajo ninguna circunstancia, vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Lo que dicen es una falacia. El decreto está, pero no quieren hacer lo que tienen que hacer”, se quejó Colombi.

La senadora Carolina Martinez Llano (PJ) respondió: “Tiene razón Colombi, el decreto está publicado, pero lo que no se conoce es el anexo. No podemos saber la letra chica del acuerdo”.

El convenio se aprobó por 9 votos. Corrientes recibirá 300 millones para el IPS. El senador Noel Breard recordó un dato: “Es el mismo convenio, lo firmaron 12 provincias peronistas”.