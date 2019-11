Quién es el bombero que rescató al hombre colgado del puente

Los dramáticos momentos vividos en la tarde de este viernes en el puente "General Belgrano" terminaron con un joven rescatado y con el arriesgado movimiento de un hombre de la Policía provincial como marca distintiva del desenlace exitoso.

Envuelto en cuerdas, con el vacío como suelo y a una altura superior a los 35 metros, el oficial de la policía que recibió en sus brazos al hombre que colgaba del borde del puente se llama Héctor Manuel Alarcón.

Desde hace más de 10 años forma parte del cuerpo especializado de la fuerza provincial, que tiene 32 años de trayectoria, como integrante del grupo de rescate y salvamento.

Llegó en la autobomba 19, junto a un grupo de hombres del comando que tuvo acompañamiento de las comisarías 1 y 2, la patrulla motorizada y la policía turística.

El rescate de esta tarde obligó a Alarcón a llevar el trabajo de fuerza y estrategia a un plano de acompañamiento humanitario que terminó con la desesperación de un joven puesto al límite de la tragedia.

"No había margen de error", dijo Héctor Manuel en su contacto con los medios, luego delrescate, en el cuartel ubicado en la avenida 3 de Abril de Corrientes.

Encomendado a Dios según dijo, le pidió confianza y acompañamiento a Samuel, el joven de 25 años de edad que dependía de su fuerza para seguir viviendo.

"Me dijo `ayudame`, me habló al oído y una vez en el piso me habló y me dijo que no lo iba a volver a hacer", señaló Alarcón, que sujetó a Samuel Cellés, el joven rescatado.