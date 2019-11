“La principal línea de acción del próximo gobierno es un acuerdo con Trump”

Un cierre de lujo tuvo el 6° Congreso de Economía Regional de la Fundación Club de la Libertad. El director de la Fundación Libertad y Progreso, Manuel Solanet, y el analista internacional, Jorge Castro, fueron el broche de oro de dos jornadas en las que se expuso sobre “Las reformas estructurales”, que debe encarar el país.

En ese marco, ambos visitaron, junto con Ricardo “Caito” Leconte, el diario El Litoral para dialogar con el director propietario de este medio, Carlos Alberto Romero Feris.

Sobre qué esperar de los primeros 100 días del gobierno de Alberto Fernández, Solanet fue contundente: “No tengo una respuesta porque se presentan alternativas que dependen del predominio de una u otra tendencia dentro de la coalición que ha ganado las elecciones”.

“Por ahora parece que Alberto Fernández se orienta a una posición más pragmática y eso sería un dato positivo”, destacó.

Pero advirtió: “Por otro lado, la corriente que responde a Cristina Kirchner y a La Cámpora, sobre todo a (Axel) Kicillof, tiene una posición más ideologizada y poco consistente con las medidas que hay que tomar para superar una situación extremadamente difícil en lo fiscal y consecuentemente muy comprometida en la estabilidad de precios y en el equilibrio y pago de la deuda”.

“Creo que si algo define el futuro es que no hay alternativas. Argentina ha utilizado a pleno el crédito del sector privado y de los organismos internacionales, y en este momento no está en condiciones de ampliar su endeudamiento. El déficit primario y el pago de los servicios de la deuda llegan a 5 puntos del PBI, y la deuda empieza a tener vencimientos”.

“De manera que hay generar una situación fiscal diferente y esto tiene que ser resuelto por el lado de la reducción del gasto público, ya que la presión impositiva tampoco da para más. Hay ideas sobre aumento de impuestos, pero esto es como una naranja a la cual se le ha quitado todo el jugo, uno puede seguir apretando y no sale nada más”, explicó.

“El único camino es duro de recorrer, porque es reducir el gasto burocrático, la reducción de los planes sociales, de los subsidios, lo que implica aumentar las tarifas, sobre todo la de energía y el transporte”.

“Esto parece difícil sobre todo para quien hizo campaña para ganar las elecciones basándose en el supuesto perjuicio que hubo para la gente en estas medidas que Macri tomó tímidamente y en forma gradual”, agregó.

Insistió en que “la realidad lleva al Gobierno al único camino que puede recorrer y si lo hace, va a tener apoyo internacional. Pero ese camino parece no ser el que políticamente ha defendido ante quienes le dieron el voto el 27 de octubre”.

Jorge Castro, en tanto, alertó que “el país tiene que pagar 29.000 millones de dólares de deuda externa en 2020, y no los tiene”.

“Debe refinanciar esas obligaciones y en caso de no hacerlo, obligaría a un ajuste en más de 6 puntos del PBI, que es superior al ajuste que ha realizado Macri desde 2018”, reveló.

“No hay alternativa a la refinanciación, pero para acordar con los acreedores privados de Wall Street, primero hay que hacerlo con el Fondo Monetario y no habrá acuerdo con el FMI sin el aval y respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, detalló.

“La principal línea de acción del próximo gobierno es un acuerdo con Trump”, reiteró.

“Este es un mundo de realidades”, dijo Castro para graficar: “El presidente Donald Trump fija su posición de gobierno respecto a los distintos países de América del Sur según la posición que tomen respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No hay acuerdo con el presidente Donald Trump sin una actitud inequívoca de rechazo y aislamiento a Maduro”, concluyó.