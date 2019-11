Deuda de $600.000 afectaría el abono de un aumento de sueldo en el recinto libreño

En el Concejo de Paso de los Libres, ediles ya habrían advertido que se estaba generando una deuda que podría afectar el pago de los aumentos acordados para los 24 empleados del legislativo. Ahora, sostienen que la situación se habría agudizado y por eso el abono de la mejora salarial dependería del Ejecutivo Municipal.

Sobre esto, la edil Beatriz Moreyra explicó a El Litoral que del presupuesto anual del legislativo de $24.651.000, un poco más de $2.000.000 el presidente Wilfredo Collinet destinó a una partida destinada a solventar una serie de gastos.

“Se usaron los fondos para supuestamente pagar papelería, luz, teléfono, homenajes, pero no tuvo en cuenta el acuerdo de pagar $1.500 mensuales a los empleados. Si bien ya estarían saldados uno o dos meses, aún resta noviembre, diciembre y medio aguinaldo”, manifestó. Al mismo tiempo, acotó que “lo que llama la atención es que se gastaron $300.000 en combustible, pese a que el Concejo no tiene un vehículo oficial”.

Tras lo cual indicó que “esa partida especial en la que debería haber tenido en cuenta la mejora para los trabajadores ya la gastó en su totalidad el 24 de junio. Y si bien hasta ahora el Ejecutivo sigue abonando los sueldos del personal, lo cierto es que el Concejo continúa acumulando deudas”.

Desde la Presidencia habrían manifestado al bloque del oficialismo comunal que lo adeudado sería saldado antes de que concluya el año porque estiman que ingresarán más recursos de los previstos en el Municipio. Y, en consecuencia, eso se traduciría también en un aumento en los recursos asignados al cuerpo deliberativo.

“Consideramos que el sistema no funciona como ellos dicen y estarían dejando una abultada deuda”, concluyó la concejal Moreyra.