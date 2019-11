Por primera vez, un bar porteño fue elegido como el mejor diseñado de América

MAMBA fue premiado por el Restaurant and Bar Design Awards en la categoría mejor bar en la región América. El diseño tuvo como punto de partida la propuesta culinaria basada en un concepto gastronómico disruptivo. Así es por dentro el bar de Palermo premiado por su arquitectura



Al mismo tiempo que al icónico bar ubicado en el barrio porteño de Retiro, Florería Atlántico, lo nombraban “el tercer mejor bar del mundo” en el ranking de Los 50 Mejores Bares del Mundo, MAMBA se consagraba como ganador del Restaurant & Bar Design Awards en la categoría mejor bar en la región América. Por su trabajo y destacada experiencia en el rubro gastronómico, el estudio de arquitectura Hitzig Militello Arquitectos se llevó este reconocimiento.



“Nuestra filosofía de trabajo tiene que ver con la expresión artística. Incorporamos elementos que tienen que ver con el diseño gráfico y la comunicación, trabajamos holísticamente. Con MAMBA partimos de una idea muy abstracta para no recrear porque nos gusta insinuar. La insinuación es básica, es mucho más que lo obvio”, aseveró Leonardo G. Militello, socio del estudio que se convirtió en el primero de la Argentina en ganar el Restaurant & Bar Design Awards.



En la final, el bar superó a ocho bares de los Estados Unidos y a The Nim Bar, un local de San Telmo ubicado en Defensa 880 y que también fue diseñado por Hitzig Militello. Por este último trabajo, hace diez días el estudio ganó el concurso Prix Versailles, realizado en París. Se trata de un local de platos asiáticos con 30 canillas de cerveza. El diseño se hizo con tejidos de madera que forman una serie de tramas que remiten a los ideogramas orientales.



Su nombre hace referencia a la homónima serpiente mamba negra, una especie de la familia Elapidae extremadamente venenosa que habita en diversas zonas del África subsahariana. Junto con el estudio MFC Arquitectos, Hitzig y Militello se propusieron potenciar la propuesta culinaria con un paisaje abstracto que partiera de la idea de un invertebrado, donde lo onírico y sugerente acompañara a la propuesta culinaria.



“Siempre tiene que haber una asociación directa o indirecta con el producto -explicó Militello- y cada uno de nuestros trabajos respeta este principio. Todos tienen una particularidad muy especial. Nunca hay dos storytelling iguales. MAMBA es consecuencia de un trabajo mucho más abstracto”.



El bar ocupa una superficie total cubierta de 200 m2 en Soler 5130, Palermo. “La idea fue promover una gran y única pieza capaz de anclar la totalidad del proyecto, la cual es, además, plenamente funcional a las necesidades del restaurante. Aloja casi todas las funciones de uso, todo a través de un paisaje de figuras abstractas inspiradas por las escamas de un gran invertebrado materializado en hierro y cubierto por placas de mdf triangulares pintadas en tono óxido marmolado. Una elección que pretende marcar una clara línea estética contemporánea sin recaer en un espacio pretencioso”, aseguraron.



Como una manta, la estructura de madera se pliega geométricamente para crear distintos espacios, desde los boxes o mesas grupales hasta la sala de espera. Una barra de madera y metal retroiluminada de 12 metros se extiende a lo largo del establecimiento y recibe a los fanáticos de la coctelería.



Con el objetivo de atraer al visitante y llamarlo al misterio, además del elemento principal se ubican otros conceptuales en la vidriera y en los rincones del bar, representados por una imagen artística similar. La presencia de la vegetación es parte de un equilibrio de tonalidades, y en el jardín trasero, cuyo paisaje verde acompaña a modo de pantalla, propone un ecosistema al aire libre para quienes prefieran disfrutar de otra atmósfera.





La firma de arquitectura es también responsable del diseño de la heladería Goodsten, del speakeasy Victoria Brown, la cervecería El Clásico y en Usuhaia, de los bares The Birra y Casa Olmo. A su vez, estuvo a cargo de la estética, concepto y desarrollo de los locales de la cadena Tostado y, en el plano internacional, de su proyecto Fogón, en Arabia Saudita.



En cuanto a The Nim Bar, Militello sostiene que “la idea inicial de los dueños era preservar lo asiático por eso se hizo un trabajo de interpretación del recurso del ideograma oriental llevado a unas piezas de madera, pero con diferentes profundidades y texturas". "Hicimos un revestimiento bastante sugerente. Era un bar cervecero pero que recurre a la comida fusión como uno de sus elementos principales. Combinamos una complejidad constructiva con una simpleza del material, ya que utilizamos solo uno para toda la obra: tejidos de madera”.



HMA es un estudio de arquitectura especializado en proyecto, dirección de obra. Sensibles a la estructura y la ubicación de un edificio, crean conceptos que funcionan de manera única para la localidad y el espacio. Para ellos, cada proyecto está hecho a medida."La idea fue potenciar la propuesta culinaria materializado a través un paisaje onírico y sugerente que acompañe el gran desafío gastronómico al cual nos habían convocado", resumieron los especialistas en diseño.

INFOBAE

FOTOS: Federico Kulekdjian