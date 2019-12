Eduardo relató las dificultades que enfrenta y asegura que está luchando

En la plaza Vera o en las cuadras cercanas se puede encontrar a Eduardo, un hombre en situación de calle que tiene momentos de recaída en el alcoholismo pero que sostiene que sigue luchando por estar de pie frente a un consumo legal que lo está dañando. Durante varias semanas del año se lo podía ver en su bicicleta yendo a trabajar, pero después se lo volvió a encontrar en situación de vulnerabilidad.

“Trabajo en una veterinaria cerca de acá (plaza Vera), llevo los pedidos. Recorro las calles y por ahí me voy al barrio Santa Teresita donde está mi hermana”, contó a El Litoral. Respecto a su problema visual, contestó que “nací así”.

En los meses de julio y junio se lo veía en su bicicleta y muchos vecinos y hasta personas que trabajan en la zona lo felicitaban por su buena condición. Pero recayó y hoy, en varios días de la semana, se lo puede ver durmiendo durante el día en el centro de la ciudad.

“Volví a caer por asuntos de familia, se murió un tío y me dediqué otra vez al vino porque no tengo familia. Me dan para hacer algún mandado y con eso compro para tomar”, confesó Eduardo a este diario.

El hombre es de San Roque y contó que algunas veces duerme en casa de su hermana, pero otras, en la calle. Respecto a los refugios, dijo que prefería estar en la calle porque ya conoce a las personas que están situación de indigencia y que se hicieron amigos.

“Nos ayudamos entre nosotros, todos nos conocemos. Entregué mi bicicleta porque no podía pagar, pero me voy a comprar otra”, comentó a este medio.

Eduardo es un caso de muchos que hay en esta ciudad, donde el consumo de alcohol se da en un contexto social desfavorable para la persona. Así como mencionaron profesionales de la salud, se enfrentan a una adicción y necesitan tratamientos, y para ello, además de la accesibilidad a los mismos, deben tener voluntad y constancia para no ceder al consumo excesivo de alcohol.