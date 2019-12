Agua en San Carlos: 30 días para concluir obras, servicio rotativo y reclamo en la ruta

La plaza central de San Carlos ayer fue otra vez el lugar de encuentro de un grupo de pobladores que reclaman la falta de agua potable en sus domicilios. A diferencia de los cuatro sábados anteriores, se sumaron a la reunión, el titular del Ente Regulador de Aguas, Arturo Vázquez, el viceintendente, concejales y un ingeniero a cargo de las obras. Plantearon que el suministro se normalizaría en un mes, pero los pobladores pidieron que, mientras tanto, apliquen un sistema rotativo para el suministro.

Minutos después de las 18, tal como estaba previsto, se concretó la reunión. “Tanto Vázquez como el ingeniero que está a cargo de la obra nos hablaron sobre los trabajos que se están ejecutando y que en 30 días estarían finalizados. A partir de eso, estiman que se normalizará el suministro de agua potable”, contó a El Litoral una de las pobladoras. Al mismo tiempo agregó: “Nosotros le aclaramos que estamos conformes con las mejoras. Nunca manifestamos estar en contra de las obras que la Provincia está financiando”.

En este contexto, recordaron que “nuestro malestar es porque las tareas que se están realizando, en teoría no tendrían que afectar la provisión, considerando que se trata de una nueva red. Es decir que nosotros seguimos conectados a las viejas”. Tras lo cual manifestaron que durante la reunión les admitieron que el problema reside en que, entre otras cosas, “no funcionan tres perforaciones porque las bombas cayeron adentro”, graficaron.

Sobre esto, reiteraron que “hace años tenemos problemas con el servicio pero nunca llegamos a esta situación en la que hay sectores que no tienen agua hace tres meses. Sólo en dos barrios hay servicio, pero también en determinados horarios, no todo el día”. Como alternativa a los pobladores de los sectores más afectados, uno de los funcionarios instó a los vecinos que usen las canillas públicas y con baldes lleven el agua hasta sus casas. “Pero lo que no dijo es que recién ayer habilitaron el servicio en esos lugares. Tenemos videos que demuestran que no funcionaban”, afirmaron lugareños.

Seguidamente, comentaron que los vecinos afectados propusieron a las autoridades aplicar un sistema de suministro rotativo. “Así cada zona tiene agua aunque sea dos horas”, plantearon. Sobre esta posibilidad, les expresaron que analizarán si es viable.

Más allá del encuentro de ayer, los vecinos afirmaron que hoy -durante la mañana- repartirán folletos a la vera de la Ruta 72, más precisamente frente al predio donde se realiza la multitudinaria fiesta en honor a Santa Catalina.

“No es contra los promeseros, sino para que sepan lo que está sucediendo en San Carlos, donde una gran cantidad de pobladores no tienen agua”, afirmaron.