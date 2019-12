Aguardan que en la audiencia de conciliación judicial se fije un plan de regularización dominial para unas 200 familias

A fin de tratar de arribar a una solución, el último viernes, estaba prevista una audiencia de mediación entre una persona que dice ser propietaria de 104 hectáreas y los integrantes de casi 200 familias que -aseguran- viven allí hace décadas. Sin embargo, el presunto dueño no concurrió. Por ello, tras manifestarse en las instalaciones judiciales, los habitantes de los barrios San José Obrero y Martino Norte fueron recibidos por el juez y el fiscal. Ambos funcionarios judiciales se comprometieron a convocar a una audiencia de conciliación para tratar de resolver la controversia.

Habitantes que señalan son damnificados en este caso, explicaron a El Litoral que “hay una persona que ocupa seis hectáreas dentro de un predio de 104 y denuncia que supuestamente el resto de los poseedores, o sea nosotros, no somos sus vecinos, sino usurpadores. El asegura que es el único y legítimo propietario del total del predio, pero hasta ahora nunca acreditó ser dueño de todas las hectáreas, ni siquiera de ser poseedor de las seis en las que vive ahora”.

Tras lo cual precisaron que en las mencionadas tierras hace muchos años ya existen los dos barrios, San José Obrero y Martino Norte, pero en los últimos meses se registraron una serie de situaciones de violencia y conflictividad.

Desde la Federación Campesina Guaraní de Corrientes, tiempo atrás, denunciaron que presuntamente la persona que dice ser la dueña del predio destruyó una casa, incendió otra y amedrentó a vecinos para que se fueran del lugar. En este contexto, en el medio de la campaña electoral, “hubo intentos de tomas en el sector de Martino. Se trató de personas que tienen recursos y que quisieron apoderarse de terrenos que están fuera de los dos barrios que ya existen”, recordaron. Al mismo tiempo, remarcaron que “es en ese contexto que se desarrolla el último proceso judicial en el cual el Juzgado de Santa Rosa convocó a una instancia de mediación”.

En la primera audiencia, “el hombre que de palabra dice que es el dueño, planteó que los pobladores del barrio Martino Norte se reubiquen en otro sector. Por supuesto que se rechazó esa propuesta porque él no es dueño, sino un poseedor más, al igual que nosotros”, contaron a este diario.

El último viernes estaba programada una segunda audiencia, pero sólo fue el mediador y él nos comunicó que esa persona firmó el acta manifestando que no había acuerdo”, indicaron.

Manifestación

Por eso, los pobladores resolvieron manifestarse en el Juzgado local. Ahí, “nos recibió el juez y el fiscal, a quienes les transmitimos que ninguna persona acreditó que es el dueño de las 104 hectáreas, en cambio nosotros sí podemos demostrar que somos poseedores. Hace mucho que vivimos ahí y de manera pacífica”, afirmaron. En este contexto, desde la citada Federación recordaron que los pobladores de los barrios San José Obrero y Martino Norte, “están encuadrados dentro de la ley nacional 27.453 que establece un régimen de regularización dominial para la integración sociourbana de los barrios populares”.

“Ambos funcionarios judiciales se comprometieron a convocar a una audiencia de conciliación para tratar de arribar a una solución. Esperamos que ahí se pueda resolver esta situación. Creemos que en este caso corresponde que se implemente un plan de regularización dominial para todos los que vivimos en esos barrios”, concluyeron.