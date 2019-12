Argentinos es el único líder

Argentinos, el ahora único líder del torneo, igualó anoche con Estudiantes 1-1 como local, en el último partido de la fecha 16 de la Superliga.

El gol del equipo local fue obra del uruguayo Santiago Silva (47’ pt), de penal, y el del elenco platense lo hizo el juvenil defensor Nazareno Colombo (33’ st).

Con este resultado, Argentinos (30 puntos) quedó como líder del torneo, por encima de Lanús y Boca, ambos con 29 unidades.

Argentinos arrancó plantado en campo rival, una imagen repetida en cada partido como local, para explotar el poco espacio por las dimensiones de la cancha y aprovechar la velocidad de sus jugadores externos.

Sin embargo, Estudiantes no pasó sobresaltos en la primera parte, ya que los centrales supieron evadir la trampa, aunque recurrieron al pelotazo como salida y lo padeció el atacante Federico González, quien luchó más de lo que jugó.

Por su lado, el mismo González aprovechó las dos veces que le llegó el balón con limpieza y le ganó en sus mano a mano a los defensores, al punto que exigió a Lucas Chaves y también remató un tiro al palo.

Y en un contexto parejo, con pocas situaciones, el uruguayo Silva aprovechó un penal, tras una falta clara de Facundo Mura a Gabriel Hauche.

Estudiantes salió al complemento con una idea más ofensiva y haciéndose protagonista del encuentro, más allá de un tiro en el palo de Damián Batallini. El crecimiento del visitante fue notable y contó con varias chances claras que no terminaron en gol por la intervención del arquero Chaves y el defensor Marcos Angeleri.

Finalmente, el central Nazareno Colombo conectó con la cabeza un centro en tiro libre de Gastón Fernández y puso el 1-1, que estuvo más a tono con el desarrollo.

Estudiantes creció desde lo anímico y eso se plasmó en el nivel de sus futbolistas, aunque la falta de puntería, con dos tiros en los palos, y una mano de Angeleri dentro del área no sancionada por el árbitro Facundo Tello, lo privaron del triunfo.

Argentinos visitará a Unión de Santa Fe en la próxima jornada, que se dará el 26 de enero, mientras Estudiantes hará lo mismo con San Lorenzo, en el Bajo Flores.