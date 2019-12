Las 15 definiciones del Presidente en su discurso de asunción

1 "Es tiempo de comenzar por los últimos, para después poder llegar a todos: este es el espíritu que hoy inauguramos. Los convoco sin distinciones a poner a la Argentina de pie, que comienza a caminar, con desarrollo y justicia social."

2 "El Presupuesto debe ser propio y no dictado desde afuera (…) No le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto porque sus números no reflejan los compromisos que se han asumido."

3 "No hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece (…) Para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser nuestro, y no de remanidas recetas que ya han fracasado."

4 "Vamos a restituir el ministerio de Salud, basado en la calidad y el acceso."

5 "Nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en la obra pública."

6 “Con Brasil tenemos que construir una agenda común y ambiciosa que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan.”

7 “No hay más lugar para colonialismos en el siglo 21 (…) Defenderemos todos nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, la Antártida y sus recursos naturales.”

8 “Sin justicia independiente no hay democracia (…) En los próximos días voy a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia.”

9 "Debemos escapar de la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda."

10 “He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (…) Los fondos reservados dejarán de ser secretos y estarán destinos a combatir el hambre en la Argentina.”

11 “Vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios: queremos que los avisos en lugar de hacer propaganda contribuyan al proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes. No queremos avisos pagos con el dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno (…) No habrá pauta del estado para financiar programas individuales de periodistas.”

12 "En estos cuatro años haré los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de las demandas de las mujeres, buscaremos reducir las desigualdades de género. ‘Ni Una Menos’ tiene que bandera de la sociedad argentina.”

13 “Agradezco la generosidad y la visión estratégica de Cristina (…) Quiero recordar a Néstor Kirchner, que me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la argentina de la frustración".

14 “Quisiera que seamos recordados por ayudar a volver a unir a la mesa familiar. Quisiera que seamos recordados por intentar sanar la herida del hambre (…) Quiero ser el Presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos y quiero convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío, salgan a la calle, les prometo que volveré a la senda".

15 "Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha.”

Telam