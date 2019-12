Crimen en Libres: detenido dijo que la víctima fue herida de muerte en forcejeo

El único imputado por el crimen de Juan Cruz Almirón (21) en Paso de los Libres decidió romper el silencio y dio su versión respecto al incidente que tuvo un fatal desenlace el pasado 23 de noviembre en esa ciudad.

En la sede del Juzgado de Instrucción, Juan Carlos Rosales (51), compareció durante al menos dos horas.

Rosales relató varios episodios, entre ellos dijo que todo comenzó la madrugada del sábado 19 de octubre, cuando se encontraba en la costanera junto con tres mujeres. De pronto irrumpe Juan Cruz Almirón en su vehículo, atravesando al suyo, que se encontraba estacionado. En ese momento Almirón baja raudamente y saca del coche de Rosales a una de las jóvenes que lo acompañaba, subiéndola abruptamente a su vehículo.

Minutos más tarde, Rosales le pide a Almirón que retire el auto de enfrente suyo para poder irse, a lo que Almirón reacciona violentamente, comienza a insultarlo y lo agrede físicamente con un palo. Producto de la agresión, Rosales se quiebra el brazo derecho en un intento por defenderse, y recibe heridas cortantes en el brazo izquierdo.

Luego, Rosales efectuó la denuncia correspondiente del hecho en la Comisaría 1ª.

Cabe destacar que en su testimonio Rosales indicó que nunca antes de esa situación, había visto o mantenido algún contacto con la víctima.

Rosales contó que el miércoles siguiente, a lo ocurrido en la costanera, la madre de Almirón se apersonó en su negocio (Sitja Nin y Madariaga), y además de pedirle disculpas por la agresión que sufriera a manos de su hijo, le solicitó que no haga la denuncia judicial para no afectar el trabajo del joven (en la Marina Mercante). Rosales responde que no habría problemas, pero que al menos quería recibir una indemnización por el perjuicio económico provocado en lo laboral (ejerce una actividad comercial).

Rosales recordó que, en varias oportunidades, la victima lo provocaba en la calle y merodeaba su negocio, con actitud desafiante. En ese sentido, ofreció más de una docena de testigos, que corroborarían sus dichos.

En cuanto al suceso en el que se viera involucrado la mañana del sábado 23 de noviembre, aproximadamente a las 6.30, Rosales narró que estaba estacionado en la esquina de Di Tomaso y Velazco, luego de bajarse de su vehículo a hablar con otra persona, cuando de pronto aparece Almirón en su auto y lo increpa diciéndole: “Con vos quiero hablar, culpa tuya voy a perder el trabajo”. Ante esa situación, Rosales le contesta: “Con vos no tengo nada que hablar”. Y fue en ese momento en que la víctima ataca a patadas a Rosales, quien ahora se encuentra enyesado del brazo derecho producto de dicha agresión.

Rosales afirmó que nunca tuvo un arma blanca en sus manos, sino que la misma la portaba y manipulaba Juan Cruz Almirón, pero en el forcejeo la victima resulta con una herida certera, que finalmente se cobra su vida.

También puntualizó que el arma en cuestión quedó tirada en la calle.