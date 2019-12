Néstor Kirchner, el primer presidente constitucional del siglo XXI

La vida política argentina no comenzó de la mejor manera en el siglo XXI. Tras el derrocamiento de De la Rúa ocupó el PEN Federico Ramón Puerta, es decir, un legislador quedó a cargo del Poder Ejecutivo (20 de diciembre de 2001). Puerta estuvo en el cargo, tres días, por imperio de la Ley de Acefalía hasta que la Asamblea Legislativa delega la Presidencia de la Nación en Adolfo Rodríguez Saá, quien asume el 23 de diciembre de 2001. Ejerció el cargo de Presidente de la Nación durante siete días, hasta su renuncia, ocurrida el 30 de diciembre de 2001. No hay dudas de que es un presidente constitucional provisorio.

Otra vez asumirá un legislador que quedará a cargo del Poder Ejecutivo. Se trata de Eduardo Oscar Camaño (30 de diciembre de 2001). Ejerció el cargo hasta que la Asamblea Legislativa eligió a un nuevo presidente provisional de la Nación, Eduardo Duhalde. Camaño estuvo en el cargo dos días. Reunida la Asamblea el 1ro. de enero de 2002, eligió a Eduardo Duhalde.

Pero Duhalde también saldrá apresuradamente del cargo.

El 26 de junio de 2002, en las inmediaciones de la estación ferroviaria de la Ciudad de Avellaneda, en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires, se produjo la represión de una manifestación de un grupo piquetero. Este evento se encuentra estrechamente relacionado con la crisis de diciembre de 2001, que provocó la renuncia del presidente Fernando De la Rúa. En la persecución fueron asesinados -por efectivos de la Policía Bonaerense- los jóvenes activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Guernica y el MTD Lanús, respectivamente, nucleados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Además se registraron 33 heridos por balas de plomo entre los manifestantes. Ante el impacto generado, Duhalde anticipó seis meses el llamado a elecciones presidenciales.

Estaba previsto que el mandato interino de Duhalde terminara el 10 de diciembre de 2003 (que era la fecha en que hubiera finalizado el gobierno de Fernando De la Rúa). Las elecciones presidenciales estaban programadas para el 27 de octubre de dicho año. No obstante, tras los hechos, Duhalde decidió adelantar las elecciones para el 18 de abril de 2003 y el traspaso de mando para el 25 de mayo, además de renunciar a toda pretensión de reelección.

De esta forma, Duhalde decidió apoyar al candidato santacruceño Néstor Kirchner, quien resultó presidente luego de la renuncia de Carlos S. Menem al ballotage en dichas elecciones.

Rodríguez Saá y Duhalde son presidentes constitucionales provisorios.

XXX.NESTOR CARLOS KIRCHNER

(25 de mayo de 2003 - 2007) es el primer presidente constitucional (no interino) de la Nación argentina del siglo XXI. Accedió a la presidencia luego de que su oponente (Carlos Menem) renunciara a la segunda vuelta electoral. Duhalde no completó el mandato de Fernando De la Rúa, que finalizaba el 10 de diciembre de 2003 y, por ello, una vez electo Kirchner presidente, aquél optó por entregar al santacruceño la banda presidencial, el 25 de mayo de 2003, completando éste el mandato inconcluso iniciado en 1999, para luego continuar, el 10 de diciembre de 2003, su período de gobierno (2003-2007).

XXXI. CRISTINA ELISABET FERNANDEZ

(10 de diciembre 2007 - 2015). Dos mujeres ejercerán la Presidencia de la Nación: María Estela Martínez (1974-1976) y Cristina Elisabet Fernández (2007-2015). Las dos presidentas sucederán a sus esposos en el cargo: Martínez asumió luego de su marido, Juan Domingo Perón; y Fernández llegó a la Presidencia luego de la de su cónyuge, Néstor Carlos Kirchner. La primera presidenta fue María Estela Martínez, pero Cristina Elisabet Fernández se convirtió -el 23 de octubre de 2011- en la primera presidenta reelecta.

Al final de su mandato se registró otra de las curiosidades argentinas: queda un legislador a cargo del PEN, Federico Pinedo (10 de diciembre de 2015); éste nace en la Ciudad de Buenos Aires el 29 de diciembre de 1955. Durante doce horas, entre el primer minuto del 10 de diciembre de 2015 hasta la jura, ese mismo mediodía, del presidente electo Mauricio Macri, tuvo a su cargo “el ejercicio del Poder Ejecutivo” de la Nación argentina (denominación que indica la ley 25.716 de Acefalía Presidencial).

Pinedo nunca ostentó el título de Presidente de la Nación. Ejerció el Poder Ejecutivo Nacional invocando la Ley de Acefalía, debido a un fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría que estableció que el mandato de la presidenta Cristina Fernández finalizaba a la medianoche del día 9 de diciembre de 2015.

Debido a que el presidente electo Mauricio Macri no estaba en condiciones de asumir porque no había jurado ante la Asamblea Legislativa, Pinedo ejerció el PEN hasta el juramento de Macri. Estuvo en el cargo, doce horas.

XXXII. MAURICIO MACRI

(10 de diciembre de 2015- 2019) Es el trigésimo segundo Presidente de la Nación argentina en el hecho y en el título.

En base a la información proporcionada, se puede establecer que Alberto Ángel Fernández, al asumir la Presidencia este 10 de diciembre de 2019, se convierte en el XXXIII presidente constitucional de la Nación argentina.

Algunos datos de interés

l Se registraron hasta el presente (2019) 32 presidentes constitucionales que gobernaron sobre el total del territorio, determinado según la época.

l Tres murieron en ejercicio del cargo: Manuel Quintana (1906), Roque Sáenz Peña (1914) y Juan Domingo Perón (1974). Roberto M. Ortíz renunció semanas antes de morir.

l Siete fueron derrocados por golpes cívico-militares: Santiago Derqui (1862), Hipólito Yrigoyen (1930), Ramón Castillo (1943), Juan Domingo Perón (1955), Arturo Frondizi (1962), Arturo Umberto Illia (1966) y María Estela Martínez (1976).

l Cinco fueron reelectos en sus cargos: Julio Argentino Roca (con 12 años de intervalo), Hipólito Yrigoyen (con 6 años de intervalo), Juan Domingo Perón (sin intervalo en la primera reelección y con 18 años de intervalo en la segunda), Carlos Saúl Menem y Cristina Elisabet Fernández (sin intervalo). Las reelecciones de Roca e Yrigoyen fueron regidas por el texto constitucional establecido en 1853; la primera reelección de Perón, por la reforma constitucional de 1949; la segunda reelección de Perón, por el texto constitucional de 1853, con el Estatuto Fundamental Temporario de 1972; y las reelecciones de Menem y Fernández, por la reforma constitucional de 1994.

l Solamente 15 mandatos fueron completados; los demás se vieron interrumpidos por diversos motivos, ya sea tras renuncia, muerte, derrocamiento o adelantamiento de la asunción de su sucesor.

Los 15 que completaron sus mandatos fueron: Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca (en ambos períodos), Hipólito Yrigoyen (en su primer mandato), Marcelo Torcuato de Alvear, Agustín Pedro Justo, Juan Domingo Perón (sólo en el primero de sus tres períodos), Carlos Saúl Menem (en ambos períodos), Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández (en ambos períodos) y Mauricio Macri.

l Todos nacieron en territorio argentino y tres murieron fuera del país: Nicolás Avellaneda en alta mar, en 1885; Domingo F. Sarmiento en Asunción del Paraguay, en 1888; y Héctor J. Cámpora en México DF, en 1980.

l Solo diez presidentes constitucionales llegaron al mandato tras elecciones con voto secreto y universal y sin proscripciones ni vetos de partidos o candidaturas: Hipólito Yrigoyen (en 1916 y 1928), Marcelo Torcuato de Alvear (en 1922), Juan Domingo Perón (en 1946, 1952 y 1973), Héctor José Cámpora (en 1973), Raúl Ricardo Alfonsín (en 1983), Carlos Saúl Menem (en 1989 y 1995), Fernando de la Rúa (en 1999), Néstor Carlos Kirchner (en 2003), Cristina Elisabet Fernández (en 2007 y 2011) y Mauricio Macri (en 2015).

l Solo ocho de ellos fueron elegidos con votantes masculinos y femeninos, ya que cuando asumieron Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y Juan Domingo Perón (en su primera presidencia) solamente votaban los hombres.

l El primer ballotage se concretó el 22 de noviembre de 2015, con la victoria de Mauricio Macri. Previamente, en 1973, debería haber habido una segunda vuelta entre Héctor Cámpora y Ricardo Balbín pero, después de las elecciones generales, Balbín renunció a su candidatura. Lo mismo ocurrió en 2003: Carlos Menem, que había superado en primera vuelta a Néstor Kirchner, pero renunció a su candidatura.