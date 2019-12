Claudio Marini será el sucesor de Daniel Teglia en Boca Unidos

Tras la salida de Daniel Teglia y el interinato por una fecha de Roberto Marioni, Boca Unidos salió rápido al mercado para definir el técnico que se hará cargo del equipo en la segunda parte del torneo Federal A, y el elegido resultó un viejo conocido: Claudio Marini.

El “Cabezón”, que ya actuó como DT del equipo correntino en la temporada 2011/12 de la Primera B Nacional, aunque en dupla con Luis Medero, se hará cargo del plantel aurirrojo el 3 de enero, cuando los futbolistas volverán a los trabajos de pretemporada tras las vacaciones.

Marini llegará acompañado de Adrián Adrover y Cristian Fernández, quienes integrarán el cuerpo técnico como ayudante de campo y preparador físico, respectivamente.

La dirigencia deberá acordar con Marini los dos refuerzos permitidos por el reglamento para encarar la segunda parte del certamen, y eventualmente, los futbolistas que no continuarán integrando el plantel.

El nuevo DT, que arribó con Medero al equipo correntino tras el paso por la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, dirigió a Boca Unidos en 39 partidos, de los cuales se impuso en 16, empató en 10 y cayó en 13. El partido más recordado de aquel ciclo, del que hace una semana se cumplió 8 años, fue el triunfo en Corrientes ante River Plate -después campeón del torneo de la Primera B Nacional 2011/12- con gol de Cristian Núñez.

Meses después, la dupla se alejó tras vencer el vínculo contractual con la institución correntina, sin que exista acuerdo económico para renovar el contrato, llegando el “Indio”, Hernán Ortíz, con el que Boca Unidos continuó una gran campaña, para terminar el torneo en la quinta posición, detrás del Millonario, Quimes, Rosario Central e Instituto.

Luego de pasar por Corrientes, el ex jugador de Racing, Huracán y Argentinos Juniors fue director técnico de Patronato y Ferro Carril Oeste, además de ayudante de campo de Alfredo Grelak en Quilmes, ya en la B Nacional.

Boca Unidos terminó la primera rueda del campeonato en la quinta posición de la Zona A, a tres puntos del único puntero, Chaco For Ever, al que recibirá en la segunda fecha de las revanchas, ya que en la primera jornada quedará libre.

En su última presentación, perdió el invicto que ostentaba en condición de local al caer ante Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1, partido que dirigió interinamente Marioni, luego de que la dirigencia resolviera cortar el vínculo con Teglia, pese a que el equipo se ubicaba segundo en la tabla.