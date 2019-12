Tras 3 horas de debate y queja del PJ, se aprobó la Ley de Leyes 2020

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Presupuesto 2020, pese a la queja del peronismo, por 26 votos a favor y 6 en contra. Con media sanción, la iniciativa fue girada al Senado, que hoy la remitirá a comisión.

La Cámara baja sesionó con su nueva conformación en la segunda sesión extraordinaria y ya no tiene tema alguno que tratar, porque además aprobaron el Consenso Fiscal 2018 y por unanimidad, la creación del Ministerio de Tecnología.

El diputado Héctor López destacó los aumentos en Educación (54%); Salud (59%); Producción (110%); Obras Públicas (227%); Poder Judicial (61% más, incluyendo la primera etapa de la implementación del Código Procesal Penal); Energía (138%); Instituto de Cardiología (61%); Centro Oncológico de Curuzú Cuatiá: recibirá más de 170 millones de pesos; el IPS: más del 49%; Ioscor (51%); entre otras.

El legislador de la UCR manifestó que “se trata de un presupuesto absolutamente real, equilibrado y totalmente acorde a nuestra provincia”, reiterando que “no es lo mismo tener una provincia con el presupuesto aprobado, que tener una provincia sin el presupuesto aprobado”.

La oposición despotricó durante las dos horas de debate. Cuestionó formas y el proyecto en particular. Pero finalmente el oficialismo impuso su hegemonía y el proyecto se aprobó por los dos tercios. Es decir que también se avaló el pedido de un crédito por 3000 millones de pesos.

Por la oposición hizo uso de la palabra Marcos Bassi (PJ), quien cuestionó los tiempos. “Los correntinos también apoyaron a la oposición. No tuvimos tiempo para analizar el proyecto. Se nos hace muy difícil. Nosotros no queremos acompañar en estas circunstancias”, dijo.

“El tema puntual es la actitud. La oposición tuvo dos malas experiencias: no está representada en la mesa de las autoridades y la segunda es esta imposición. Pedimos debatir y no que se impongan los números, pero así es imposible”, se quejó.

También advirtieron que “según los cálculos presentados, se estima un aumento salarial para los trabajadores del Estado del 20%, pero la inflación proyectada es del 34%”.

Los peronistas se quejaron una y otra vez porque no participaron de la reunión con el equipo de Hacienda, que el lunes explicó el proyecto a los integrantes de la comisión.

Al respecto, Cassani aclaró: “La reunión estaba prevista para el martes a las 11. Pero el ministro debía viajar a esa hora. Entonces personalmente avisé y consulté con cada uno de los diputados integrantes de la comisión para adelantar la reunión. Todos estuvieron de acuerdo, incluso la oposición”.

El oficialismo, por su parte, se dedicó a defender la iniciativa. Acusó a los opositores de “poner palos en las