Breard: “Estamos trabajando de manera coordinada y se despeja cualquier duda del Presupuesto ”

El presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Noel Breard, debatió con su par Martín Barrionuevo sobre el proyecto de Presupuesto 2020.

En un cara a cara ante los micrófonos de radio Sudamericana, Breard y Barrionuevo anticiparon lo que será el debate del proyecto en el Senado.

“El Gobierno provincial tiene definido no retirar el proyecto de Presupuesto 2020, el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Presupuesto de Macri y está bien. Los cambios que haga Alberto no impactarán en la distribución de coparticipación que espera recibir Corrientes”, explicó el senador ante la duda de si convenía tratar el proyecto.

“Le dije al Gobernador si era conveniente avanzar con el Presupuesto y él sostiene que sí”, agregó.

Con autonomía y datos técnicos, Breard defendió la proyección provincial y contrarrestó cualquier duda acerca de la iniciativa.

“Aspiro a que podamos debatirlo más de lo que se debatió en Diputados”, dijo Barrionuevo.

“Estamos trabajando de manera coordinada en el Senado y la idea es convocar a más funcionarios y discutir cada punto”, respondió Breard.

“El presupuesto es una definición política del Gobierno. Es la financiación que quiere dar a determinadas prioridades y esa es la facultad del Gobernador. Eso hace que el margen de maniobra que nosotros tengamos sea escueto, salvo algunas evidencias de que algo se pueda complicar, algún error”, agregó.

“Temas que el senador tenía dudas se le explicó. Puede no gustar, pero se explica, pero se detalló el criterio de por qué y para qué, el criterio es legítimo y por eso después se impone racionalmente la mayoría y todo es legítimo”.

La iniciativa sería debatida con varios funcionarios provinciales y recién el 27 de diciembre sería tratada en el recinto. El oficialismo tiene los números para tratarla cuanto antes, pero despejará dudas de la oposición, aseguró Breard.