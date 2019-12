Decomisaron unos 150 kilos de carne de faena ilegal

En las últimas horas procedieron al decomiso de unos 150 kilos de carne ovina y bovina que no se encontraba apta para el consumo humano, en el marco de la lucha contra el abigeato y la faena clandestina.

Los procedimientos se llevaron a cabo en tres localidades del interior de la provincia destacaron.

En ese contexto destacaron que en Mercedes y en conjunto con la Dirección de Seguridad Rural y Ecología, se decomisaron 53.5 kg de carne ovina y 9 kg de carne bovina, no aptas para consumo, los que posteriormente fueron desnaturalizados por el método de incineración en las instalaciones de la planta de faena local.

Por otro lado también se realizaron operativos en Paso de los Libres y San Roque, respectivamente.

En este sentido precisaron que en estos lugares se decomisaron 86 kg de carne bovina, no aptas para consumo. Lo incautado fue posteriormente desnaturalizado por el método de incineración, en las plantas de faena de cada una de las localidades.

Es de destacar que en la ciudad de Paso de los libres, la mayoría de las carnicerías se encontraban en condiciones higiénicas y también dentro de la cadena formal de comercialización de la carne.

En este marco debe sumarse otro procedimiento de las últimas horas que se llevó a cabo en El Sombrero sobre la ex Ruta 12, donde interceptaron el avance de un automóvil Wolksvagen Fox.

Fueron demoradas dos personas, luego que los efectivos del Priar lograron hallar en el interior del rodado varias bolsas con restos de carne de dudosa procedencia.

Trabajaron allí policías de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica -Priar- Capital, en el marco legal integral de Seguridad Vial y Control de Carnicerías.