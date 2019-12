Quién es el correntino suspendido por doping que podrá volver a jugar

El juvenil correntino Luciano Tacchi, quien había sido suspendido por doping, fue absuelto por la Federación Internacional de Tenis (ITF), quien resolvió que no hubo falta ni negligencia en la contaminación involuntaria del tenista.

Tacchi, un jugador de 18 años, dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en un control de orina realizado el 26 de marzo de 2019 cuando participó en el torneo World Tennis Tour M15 de Pinamar.



Esa muestra fue enviada al laboratorio de la Agencia Mundial Antidopaje (Wada) en Montreal, Canadá, para su análisis, y se encontró que contenía ese metabolito. Sin embargo, el argentino presentó su descargo de cómo llegaron los restos de cocaína a su organismo y la ITF determinó que no hubo falta.

