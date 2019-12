Contacto con Brasil para bajar las tensiones

El designado embajador argentino en Brasil, el ex vicepresidente Daniel Scioli, se reunió en Brasilia con el vicepresidente Hamilton Mourão y el ministro de la Ciudadanía, Osmar Terra.

Según sus voceros, Scioli viajó a Brasilia para tener un primer contacto con el personal de la embajada argentina en la capital brasileña, ya que aún su pliego como embajador debe ser aprobado por el Senado y luego recibir las cartas credenciales. La llegada de Scioli ocurrió menos de 24 horas después de que el presidente Jair Bolsonaro bajara el tono de su discurso frente al nuevo gobierno argentino e invitara a su homólogo Alberto Fernández a visitar Brasil.

Con Hamilton Mourão se reunió para continuar la conversación del martes pasado en el Congreso nacional, durante el acto de asunción de Fernández.

El ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense Scioli le expresó su satisfacción por las recientes declaraciones de Bolsonaro respecto a la relación bilateral, además de conversar sobre temas de integración, turismo y exportación de gas, entre otros.

Con el ministro Terra, Scioli habló sobre los posibles campos de trabajo conjuntos sobre lo que tiene que ver con el Plan contra el Hambre y Agricultura Familiar.