Mientras aguardan fallo sobre el conflicto institucional, el Paso lanza su temporada

Persiste el conflicto institucional en Paso de la Patria. Por un lado, el intendente Guillermo Osnaghi permanece en el edificio municipal y sostiene que sólo se irá cuando la Justicia se expida. Por el otro, la viceintendenta Alba Vasque resolvió dar marcha atrás con su renuncia y -con el apoyo de ediles- presentó ayer una denuncia en la Fiscalía por presunta usurpación del cargo por parte de quien fue su compañero de fórmula. Así, ambas partes aguardan un fallo. Pero en paralelo, continúan las actividades: a la mañana habrá una sesión especial en el recinto y a la tarde, se concretará el lanzamiento de la temporada de verano 19/20.

“Por lo general trabajaba 12 horas al día, ahora trabajo 18 horas. Y si bien voy a recorrer las zonas en las que se están realizando obras o hasta mi casa a ducharme, resolví permanecer en el Municipio para preservarlo”, afirmó Osnaghi en diálogo con El Litoral. Tras lo cual continuó: “No quiero que suceda lo mismo que el año pasado cuando también me suspendieron de manera irregular. Si bien el STJ luego nos dió la razón, el problema es que durante el tiempo en que no estuve en la Municipalidad, la Vice adoptó una serie de medidas -tales como el cambio de integrantes del equipo de trabajo- y eso después me generó una serie de problemas”.

Por eso, remarcó que “esta vez me retiraré cuando reciba un fallo de la Justicia, ya sea anulando el enjuiciamiento o avalando el mismo”. En este punto, consideró que sería invalidado “porque otra vez no se respetó mi derecho a defensa. Me notificaron el pasado 6 de diciembre de las acusaciones en mi contra y el pasado martes 10 ya me suspendieron. No esperaron que haga mi descargo”.

Verano y chamamé

Pero más allá de la controversia, Osnaghi confirmó que hoy a las 19 en el anfiteatro se hará el lanzamiento de la temporada de verano 2019/20. “Informaremos las actividades vinculadas a la playa y todos los demás eventos que se harán durante el año venidero”. Y en este punto remarcó que harán especial hincapié en lo referente a la Fiesta del Chamamé, “porque en esta edición, por primera vez, nuestra localidad será sede. Por lo que se realizarán espectáculos musicales especiales”.

Presentación y recinto

Por su parte, el concejal Fernando Bravo -quien ahora preside el recinto- manifestó a El Litoral: “Esta mañana (ayer) junto con otros concejales hablamos con Alba (Vasque) porque creemos que no debe renunciar. Ella no cometió ninguna falta. Y entendemos que tal vez se sintió un poco sola y muy atacada por diferentes sectores. Por eso, le manifestamos expresamente nuestro apoyo e inclusive la acompañamos a hacer la denuncia”. Haciendo referencia a la presentación que Vasque realizó ayer en la Fiscalía Nº 5 de la Capital correntina.

“Cuando se difundió mi decisión de renunciar, además de varios concejales, muchos pobladores me expresaron su apoyo a través de llamados y mensajes. Me pidieron que no los abandonara. Por eso, resolví desistir de mi renuncia”, afirmó Vasque a El Litoral. Al mismo tiempo, comentó que “si bien primero no me querían recibir la denuncia, luego concurrí con un abogado y pude hacerlo”.

Sobre lo planteado, especificó a este diario que “denuncié la presunta usurpación del cargo por parte de Osnaghi porque él está suspendido en el cargo y sin embargo sigue en la Municipalidad. Y por eso, también requerí el correspondiente desalojo”.

Luego, Bravo comentó que también convocó a una sesión especial para hoy a las 9. “Como se renovaron cuatro bancas, hay nuevos integrantes en el Concejo. Y esto implica que también se deben definir las conformaciones de las respectivas comisiones investigadoras”. Con respecto a eso último aclaró: “la suspensión aprobada el pasado martes fue sólo en el marco de la comisión que se formó por la denuncia del concejal con mandato cumplido, Carlos Romero. Es decir, la que se refiere al anticipo de coparticipación que Osnaghi solicitó sin aval del cuerpo deliberativo”.

A lo que añadió que todavía resta una definición sobre la investigación que comenzó con la denuncia de otro edil cuya gestión también venció días atrás, Tupac Bravo Bompland.