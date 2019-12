El Parlasur extendió el mandato de argentinos

El Parlamento del Mercosur resolvió, en aplicación del artículo 12 de su reglamento interno, extender el mandato de los representantes argentinos en ese organismo hasta que el Gobierno nacional tome una decisión al respecto. Por Corrientes, Alejandro Karlen seguirá en su banca.

De esta manera, continuarán en el órgano regional los parlamentarios electos en 2015. Este año, el ex presidente Mauricio Macri decidió no llamar a elecciones para esta categoría, pero más tarde un fallo de la Cámara Nacional Electoral ordenó resolver la cuestión.

Ante la falta de definición, fue la propia Mesa Directiva del Parlasur la que resolvió que los representantes argentinos permanezcan en sus cargos hasta “nueva información del Estado nacional”. La medida fue respaldada por unanimidad en la sesión plenaria.

Además, al corresponderle a la Argentina la presidencia pro tempore durante el año 2020, se votó por unanimidad la designación en ese cargo del kirchnerista Oscar Laborde.

En la resolución, que comunica al Gobierno nacional y al Congreso, se señaló que “ante la finalización del mandato de los electos el 25 de octubre de 2015 corresponde adoptar una decisión que compatibilice del modo el derecho interno de la República Argentina”.

Se expresó que los parlamentarios “son los únicos que cumplen los requisitos del derecho interno argentino”, y “es imperioso que se resuelva esta cuestión ya que de no hacerlo, el Parlamento del Mercosur quedará paralizado por la ausencia completa de una de sus delegaciones nacionales”.

También se remarcó que se presentó un proyecto de ley para “solucionar el tema de la convocatoria electoral”.