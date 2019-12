Regatas se presenta en Río Gallegos en el inicio de la última gira del año

n Con la necesidad de ganar y cortar la sequía como visitante, Regatas Corriente dará inicio esta noche la última gira del año. En lo que será su novena presentación en la Liga Nacional de Básquetbol 2019/20, se presentará desde las 21 en Río Gallejos donde se medirá contra Hispano Americano con el arbitraje de Diego Rougier, Roberto Smith y Enrique Cáceres.

El Fantasma llega al compromiso de hoy con un récord negativo de tres triunfos (todos de local) y cinco derrotas. Por lo tanto, necesita comenzar a torcer la historia para no quedar tan lejos del lote de ocho equipos que accederán a playoffs.

Los conducidos por Lucas Victoriano no pudieron ganar cada vez que salieron del estadio José Jorge Contte en lo que va de la temporada. Acumularon caídas contra Argentino de Junín, San Lorenzo y San Martín en el clásico que se disputó el pasado martes.

Para el encuentro ante Hispano no serán de la partida, como ya sucedió ante Instituto de Córdoba y San Martin, los bases juveniles, Juan Pablo Corbalán, con un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda, y Tobías Franchela, con una fisura en su mano derecha.

Por lo tanto, el DT Victoriano tendrá que realizar una rotación diferente para darle minutos de descanso a Leandro Vildoza.

“Estamos mucho mejor defensivamente que ofensivamente, así que vamos a seguir corrigiendo lo que estamos haciendo, porque algo tenemos que mejorar o cambiar para que el equipo se sienta con más confianza”, sentenció el entrenador tucumano que afronta su segunda temporada en Regatas.

Hispano Americano está “adelantado” en la competencia dado que ya disputó once partidos, con cinco triunfos y seis derrotas. Como local, en el estadio municipal Juan Bautista Rocha, perdió su primer juego del torneo y después festejó en tres oportunidades en forma consecutiva tras ganarle a Libertad, Comunicaciones y San Lorenzo.

El conjunto santacruceño viene de realizar una gira por Córdoba donde perdió con Atenas (lunes 9) e Instituto (miércoles 11).

En el plantel que conduce técnicamente Javier Bianchelli se destacan los jugadores Kelsey Barlow, Daniel Hure, Nicolás Paletta y Olajide Keshinro.

Luego del encuentro de esta noche, Regatas Corrientes se trasladará hasta Capital Federal donde afrontará los últimos dos cotejos de 2019. El lunes 16, en cancha de Obras Sanitarias, se medirá con Platense, mientras que el miércoles 18 jugará frente a Ferro Carril Oeste en el mítico estadio Héctor Etchart.

Después, la competencia tendrá una pausa por las fiestas de fin de año. Regatas volverá a jugar el martes 7 de enero de 2020 cuando reciba a Libertad de Sunchales.

Por otra parte, esta noche habrá otros dos encuentros por la Liga Nacional. En el inusual horario de las 13 con televisación por Direc TC, San Lorenzo recibirá a Argentino de Junín y desde las 20 Instituto será local de Bahía Basket.