River sumó el 11º título de la era Gallardo y clasificó de manera directa a la Libertadores

SE RETIRA EL “POCHO” EZEQUIEL LAVEZZI

Ezequiel Lavezzi confirmó ayer su retiro del fútbol profesional con un mensaje en Instagram.

“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre, agradecido a todos los que me acompañaron en este camino”, escribió. “Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. ¡Fui muy feliz! Un abrazo”, concluyó el “Pocho”,

SE DEFINE EL FUTURO DE DIEGO MARADONA

Gimnasia renovará hoy sus autoridades, en una elección que definirá también la continuidad de Diego Maradona como DT, ya que el astro advirtió que renunciará a su cargo en el caso de una derrota del oficialismo que encabeza Gabriel Pellegrino. En ese contexto, Maradona advirtió que únicamente continuará como DT del Lobo platense “si el presidente Pellegrino gana las elecciones”, descartando la posibilidad de seguir si finalmente se impone otro candidato.