Nito Artaza se entrevistó con Cafiero y solicitó un precio unificado de combustibles y acceso del NEA al GNC

El ex legislador nacional por Corrientes, Eugenio Artaza, se reunió con el ahora jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, y presentó una propuesta de unificar el precio de combustibles, que tiene precios más elevados en el nordeste, y además de acceso de la región NEA al Gas Natural Comprimido (GNC).

Artaza recalcó la importancia de una política de valores de tarifas y combustibles razonables que favorezcan el desarrollo económico y la accesibilidad de los alimentos para toda la población.

Comentó que “a través de un encuentro que tuvimos hace unos días con Santiago Cafiero, le entregamos una serie de iniciativas para modificar temas fundamentales a nuestro entender en materia de precios de combustibles, de acceso de todas las provincias del NEA al GNC y de fomento a los biocombustibles”.

El ex legislador agregó que “tenemos buenas expectativas en la atención que el nuevo gobierno va a poner en los proyectos para equilibrar el precio de las naftas, porque los habitantes de las provincias mesopotámicas somos unos de los que más caro pagamos el combustible, en comparación no sólo con Buenos Aires sino con muchas otras provincias argentinas”.

Recordó que ya en el año 2015, había presentado un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo que informara sobre algunos puntos referentes al suministro de naftas en el interior del país, como los motivos por los que desde la nacionalización parcial de YPF en mayo de 2012 no se igualaron los precios que suministra dicha empresa de mayoría estatal.

Para ello, estimó conveniente “integrar estas iniciativas a la finalización de los gasoductos que alimentarán a la zona del Noreste para que crezca el mercado del GNC, lo que redundará en más opciones para el consumidor al momento de ahorrar en su economía familiar”, según reproduce el sitio Surtidores.com.

Además, consideró que “hay un gran marco para el desarrollo del Gas Natural Líquido, lo que acelerará la industria del GNC en Corrientes y Misiones, especialmente que son las que hoy carecen del fluido”.

“El Gobierno tiene que avanzar profundamente en Vaca Muerta, diversificando las posibilidades para inversores de todos los tamaños, para que el negocio no se monopolice entre 5 o 10 grandes petroleras, sino que, a través del fomento a las pymes, sea más amplio el abanico que genere competencia sana y creación de nuevos puestos de trabajo”, explicó.

Finalmente, reiteró que seguirá insistiendo para que las petroleras expliquen los motivos por los cuales no se construyen estaciones de servicio en lugares del interior conside