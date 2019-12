Conflicto de poderes: Osnaghi permanece en el Municipio y ediles siguen investigando

Mientras aguardan un fallo de la Justicia, quienes son parte del conflicto de poderes en la Municipalidad de Paso de la Patria, continúan con sus respectivas actividades. Por un lado, el intendente Guillermo Osnaghi sigue en su rol porque sostiene que no es legal su suspensión y que sólo obedecerá lo que dictamine la Justicia. Y por el otro, la mayoría de los ediles avanza con el proceso de investigación sobre la denuncia que dio origen a la segunda comisión investigadora.

Tal como informó este diario en su edición de ayer, en la noche del último viernes se concretó el lanzamiento de la temporada de verano 19/20. La realización de esta actividad no fue motivo de debate, considerando que el turismo es uno de los pilares económicos de la localidad conocida como la “villa turística”.

Diferente es la situación en lo que respecta al funcionamiento de los respectivos poderes del Estado municipal. Desde el Ejecutivo consideran que el Concejo adoptó una medida irregular al suspenderlo a Osnaghi durante 30 días en el marco de un juicio político por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mientras que en el recinto legislativo, la mayoría de sus miembros, sostiene que tan sólo están cumpliendo con su tarea de contralor de la administración municipal. Sobre esto, quien ahora está presidiendo el Concejo, Fernando Bravo, manifestó a El Litoral: “Hoy (ayer) continuamos con la revisión de documentación sobre la denuncia que presentó el concejal con mandato cumplido Tupac Bravo Bonpland, quien planteó que el Ejecutivo estaba cobrando el estacionamiento sin respetar la ordenanza que está en vigencia. Norma que establece que el costo por hora en la zona de playa es de $20”.

Este caso es motivo de análisis en la segunda comisión investigadora que se conformó y que todavía no se expidió. “Estuvimos estudiando la documental con el asesoramiento de un abogado y un contador”, acotó Bravo. Al mismo tiempo, aclaró que “el juicio político que se está desarrollando es en base a lo dictaminado por la primera comisión que se formó en base a la denuncia de otro edil con mandato cumplido, Carlos Romero”.

Con respecto a los pasos a seguir, comentó que mañana se reunirá la comisión investigadora que analiza lo referente al cobro de estacionamiento. Y si hay algún despacho, sería tratado en la sesión prevista para el miércoles.

Por último, Bravo ratificó: “Que estamos dispuestos a arribar a una solución a esta situación pero siempre a través de un diálogo institucional en el que se respete el rol del Concejo”.