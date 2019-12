Aguilar apuesta a pelear el título en 2020

Por segundo año consecutivo, Emanuel Aguilar se quedó con el subcampeonato en la categoría 600 Súper Sport del Superbike Argentino. En las últimas fechas, cuando la lucha por el uno quedó muy lejos, tomó una importante decisión y ya comenzó a trabajar para el 2020 “para pelear el campeonato”, sostuvo el joven piloto.

“Cuando iniciamos el campeonato lo hicimos con el 2QAS La Plata Racing. Hasta la sexta fecha estuve con ellos y hasta la quinta veníamos peleando el campeonato con Fausto Grantón. En la carrera de Entre Ríos estaba tercero, se me pinchó la rueda y no me permitió terminar. Ahí me sacó 15 puntos de ventaja, se hizo grande la brecha y difícil de poder descontar. Entonces, tomamos la decisión de dejar el equipo”, relató Aguilar en contacto con “Era Por Abajo” (Radio Unne, 99.7 Mhz.)

“Se presentó la posibilidad de comprar la nueva moto, que era todo un sueño, con un presupuesto muy grande. Eso nos obligó a seguir por nuestros propios medios, casi corriendo como se podía pero logrando el subcampeonato que tiene un valor especial por todo lo que comenté”.

“Faltan algunos detalles, pero recién van dos meses que tengo una moto nueva que es propia. Es una Yamaha R6 2019 que la venimos trabajando a medida que dé la billetera. Logramos avances a pasos agigantados”, relató el ex piloto de la Red Bull MotoGP Rookies Cup.

“La moto es muy standar para el campeonato argentino y necesita muchos accesorios para que sea de competición, como la electrónica, la suspensión, los frenos, los carenados. Son varios elementos que hacen a la moto más rápida pero más segura a la vez”.

También reconoció que “para nosotros es muy costoso poder realizar todo el torneo con nuestro propio equipo, por la distancia que tenemos a todos los circuitos. Mover toda la logística cambia. Antes me iba con mi casco solamente y ahora hay que trasladar muchas cosas, incluida la moto”.

Con la nueva moto, Aguilar se hizo presente en las últimas dos fecha del torneo 2019, con el claro objetivo de defender el segundo lugar del campeonato. Con esa premisa corrió en el autódromo Oscar y Alfredo Galvez en San Nicolás. “Con los pocos medios que tuvimos fuimos acomodando lo que se pudo. Yo estoy muy contento con el solo hecho de haber terminado las carreras. Eso es muy meritorio, porque se hizo con gente de Corrientes que nos dio una mano”.

“Tenemos una moto rápida pero que está en proceso de adaptación. Uno como piloto quiere estar bien adelante. Me gusta más correr desde atrás, ver los puntos débiles de mis contrarios y después atacar. En estas dos carreras no hubo mucho de eso porque nos faltó potencia en las rectas”.

La definición del segundo puesto se dio en la última carrera del año. “Largué octavo, llegué al cuarto lugar, pero me pasé en un frenado y volví a retroceder. Me tuve que cuidar porque me di cuenta cuál era el límite y sólo quería terminar la carrera”.

En la lucha por el subcampeonato, Aguilar (63 puntos) terminó sacándole ventaja a Ezequiel Iturrióz (58) y Santiago Frasca (57).

Lejos de tomarse vacaciones, Aguilar sigue trabajando en varios frentes. “No tenemos mucho tiempo para descansar. Los días pasan rápido y hay que trabajar el físico, todo lo relacionado con la moto y tratando de conseguir más gente que respalde mi carrera”.

El nuevo campeonato se pondría en marcha durante el mes de febrero de 2020. “Con los datos que sacamos en las últimas carreras y los elementos que se incorporarán, vamos a tener una moto para pelear el año que viene el campeonato”, sentenció Aguilar.

FUTBOL DE SALON

Varios equipos buscan

llegar a la instancia final

La sexta fecha del torneo Intermedio de fútbol de salón, categoría Primera A, en la ciudad de Corrientes que se jugará hoy aparece apasionante por la lucha en llegar al Cuadrangular Final que definirá al campeón de la temporada 2019. Pingüinos (29), el único clasificado, se medirá con Bañado Norte (26) que marcha en el cuarto lugar y hasta ahora también estaría en la definición.

Por su parte, Olimpia (28) buscará un punto que le otorgue el pasaje frente a Marmolería (27). En tanto que Nacional (24) se medirá con Complejo Oriana (18) con la necesidad de sumar una victoria para llegar con chances a la última fecha.

En esta divisional ya quedaron definidos los dos descensos: Cruz Diablo y Comunicaciones.

Las categorías de ascenso (Primera B y C) cerrarán esta jornada el torneo Intermedio y los clasificados para los respectivos cuadrangulares en la búsqueda del segundo pasaje a la división inmediata superior. En la B, Libertad ya se consagró campeón y se convirtió en el primer ascendido. Mientras que Don Ocho (30), San Jorge (29), San Gerónimo (28), Aberturas (28), San Benito (28) y Deportivo Dengue (28) son los equipos que llegan con posibilidades de clasificar al reducido.

En la C, el campeón es Olimpo. Juan de Vera y Milenium clasificaron al cuadrangular por el segundo ascenso. En tanto que para las otras dos plazas hay tres candidatos: Deportivo Sur (25), Acero Puro (24) e Imperio FS (23).

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Hércules: 9.45 (1º C) Hebraica Corrientes vs. Milenium, 11.00 (1º C) El Santo vs. Olimpo, 12.00 (1º C) San Martín vs. Deportivo Armenia, 13.00 (1º C) El Decano vs. Imperio FS, 14.00 (1º B) 17 de Agosto vs. Aberturas, 15.00 (1º B) Jaguares vs. San Gerónimo, 16.00 (1º B) Santa Teresita vs. San Benito, 17.00 (1º B) Juniors vs. Libertad, 18.00 (1º A) Juniors vs. Libertad, 19.30 (1º A) Deportivo Fénix vs. Pinta Futsal, 21.00 (1º A) Bañado Norte vs. Pingüinos y 22.30 (1º A) Complejo Oriana vs. Nacional.

Cancha de Malvinas 1536 Viviendas: 10.45 (1º C) Centauro vs. Acero Puro, 12.00 (1º C) Sportivo vs. Deportivo Sur, 13.00 (1º C) Lunes Culturales vs. Aplanadora, 14.00 (1º B) San Pantaleón vs. Don Ocho, 15.00 (1º B) Sporting Cristal vs. Islas Malvinas, 16.00 (1º B) Gafa vs. San Jorge, 17.00 (1º B) Boca Unidos vs. Deportivo Dengue, 18.00 (1º A) Real Unión vs. El Cosmos, 19.30 (1º A) Primos vs. Panadería Romero, 21.00 (1º A) Deportivo Cichero vs. Victoria y 22.30 (1º A) Olimpia vs. Marmolería.