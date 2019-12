Fierro: “Hay que defender más duro”

Mariano Fierro hizo referencia a la actualidad de Comunicaciones y el partido de esta noche ante San Martín.

El equipo mercedeño aún no encuentra la regularidad defensiva de la temporada pasada, una de las premisas del técnico, Ariel Rearte. “Somos conscientes de que nuestro poderío tiene que arrancar desde la defensa, porque las veces que nos han anotado se nos ha hecho muy difícil ganar, y tenemos que hacer hincapié en que los rivales no nos hagan más de 75 puntos. Si es así probablemente sean más los partidos que ganemos que los que no sean favorables. Tenemos que defender más duro y que no juguemos al ritmo del rival”, expresó al respecto el ala pivot.

Respecto al juego de esta noche, dijo que “San Martín es un equipo que sabe a lo que juega, ya nos complicó en el Súper 20 porque defiende muy fuerte y en el ataque tiene jugadores desequilibrantes. Pero dependemos de nuestro básquet, de la fortaleza como local, y tendremos que salir a imponer nuestro ritmo, tratando de defender para luego poder correr o hacer nuestro juego interior donde podemos sacar diferencias”, manifestó por último Fierro.