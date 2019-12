Mujeres peronistas debatieron en Ituzaingó

El Colectivo de Mujeres Peronistas se reunió el fin de semana en Ituzaingó para debatir varias cuestiones referidas a la paridad de género y las problemáticas a nivel local y nacional.

“En el colectivo de mujeres seguimos cuestionando el rol asignado históricamente a las mujeres en la participación política y reivindicando los derechos conquistados para no dar ni un paso atrás. Nuestras compañeras peronistas deben poder representar al pueblo, a las mujeres y disidencias”, publicó en su cuenta de Twitter la diputada provincial Alicia Meixner.

“Junto al Colectivo de Mujeres Peronistas inauguramos el Instituto de Formación en Políticas Públicas y Género, y debatimos sobre la realidad local, provincial y nacional de las prácticas hegemónicas de cómo son tomadas las decisiones y la necesidad de cambiar esta estructura”, agregó.

Las mujeres aún esperan una respuesta al reclamo por la banca que dejó vacante Nancy Sand en el Senado provincial.

Exigen que el lugar sea para Patricia Rindel, ex integrante de la Junta Electoral y apoderada del PJ.

La polémica por la banca se desató luego de que se comprobara que si no asume una mujer no se cumpliría con el cupo mínimo de representación femenina en el Senado.

Sin embargo, todo parece indicar que la cuestión se resolvería recién en marzo y además a favor del dirigente Gerardo Bassi.

No obstante, las mujeres siguen dando pelea por lo que consideran su derecho.