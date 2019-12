River: vacaciones, pretemporada corta y la Superliga como objetivo inmediato

El plantel de River Plate inició su período de vacaciones hasta el 2 de enero cuando regrese para hacer una pretemporada corta ya que el 19 de enero jugará su primer partido oficial del año, el clásico postergado ante Independiente con el objetivo de ser el puntero de la Superliga.

Tras la obtención de la Copa Argentina, el técnico Marcelo Gallardo puede planificar los dos meses iniciales apuntando directamente a la Superliga, único torneo que aún no pudo ganar en su ciclo y que intentará coronar en las ocho fechas restantes, antes de la definición de la zona de grupo de la Copa Libertadores.

Después de jugar contra el Rojo de visitante el pendiente de la decimotercera fecha, River afrontará el siguiente calendario en el torneo argentino: Godoy Cruz de Mendoza (V), Central Córdoba de Santiago del Estero (L), Unión de Santa Fe (V), Banfield (V), Estudiantes de La Plata (L), Defensa y Justicia (L) y Atlético Tucumán (V), todo antes del 1 de marzo.

Por esta razón, la pretemporada será corta pero intensiva y con solo un amistoso el 11 de enero en Maldonado frente a Nacional de Montevideo. Resta saber cuál será el lugar elegido para la preparación ya que se barajan tres lugares: San Martín de los Andes, Punta del Este y el River Camp de la localidad bonaerense de Ezeiza.

Gallardo pretende que antes del receso por la Copa América 2020 (12 de junio al 12 de julio) se dispute la final de la Supercopa Argentina frente a Racing Club, un título que obtuvo en 2018 cuando le ganó a Boca en Mendoza por 2-0.

Al regreso de las vacaciones, es probable que el Muñeco ya no cuente con el mediocampista Exequiel Palacios, quien en esta semana terminará de definir su arribo al Bayer Leverkussen de Alemania tras el pago de la cláusula de salida de 15 millones de euros.

Por el resto de los jugadores que suenan como posibles ventas del mercado de verano hay que esperar. Ignacio Fernández, pretendido por Palmeiras e Inter de Brasil tras ser uno de los goleadores del año con doce tantos, tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares y Gallardo aseguró que seguirá en River luego de ganar la Copa Argentina el viernes pasado.

El zaguero Lucas Martínez Quarta, el futbolista con más minutos en cancha (4.095 en 46 partidos), es un jugador apuntado en el fútbol europeo aunque tenga una salida costosa: 22 millones de dólares.

Con su continuidad en el cargo confirmada esta última semana, Gallardo buscará mantener el perfil competitivo del plantel a través de la permanencia del equipo base y potenciando a jóvenes como Julián Álvarez, Santiago Sosa, Benjamín Rolheisser, Crístian Ferrerira y el colombiano Jorge Carrascal, entre otros.

La pretemporada que se avecina será clave para jugadores muy importantes que por lesiones diversas no pudieron tener un buen semestre, tales los casos de Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero.

De este modo, River cierra un 2019 con dos títulos (la Recopa Sudamericana y Copa Argentina) y una nueva final de Copa Libertadores, tercera del ciclo Gallardo, tras propinarle a Boca la quinta eliminación consecutiva en una serie mano a mano.

Los números finales del equipo, que sostiene el promedio de un título por semestre, dan cuenta también de cinco torneos disputados entre Superliga, Copa Superliga, Copa Libertadores, Recopa y Copa Argentina 28 triunfos, 14 empates y 12 derrotas en 54 partidos, en los que marcó 86 goles y recibió 44.