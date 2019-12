Asociación de Apicultores

Referentes del sector apícola se encuentran trabajando para integrar una Asociación Correntina de Apicultores, destinada a representar al sector en las gestiones y tratativas que interesen para un mejor desenvolvimiento de la actividad.

La idea surgió a partir de una inquietud en el sector cooperativo que rápidamente encontró eco y hoy cuenta con el acompañamiento de la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop), el Inta y la Federación Económica. El objetivo es integrar bajo una misma entidad a cooperativas y asociaciones apícolas, como también a productores independientes.



Faena clandestina

El Ministerio de Producción concretó en los últimos días sendos procedimientos de prevención de la faena clandestina, que se llevaron a cabo en las localidades de Mercedes, Paso de los Libres y San Roque. De los operativos se incautaron cerca de 150 kilogramos de carnes no aptas para el consumo.

La semana pasada en Mercedes y en conjunto con la Dirección de Seguridad Rural y Ecología, se decomisaron 53,5 kilos de carne ovina y 9 kilos de carne bovina, no aptas para consumo, los que posteriormente fueron desnaturalizados por el método de incineración en las instalaciones de la planta de faena local. En tanto, también se realizaron operativos en Paso de los Libres y San Roque, respectivamente, y de los cuales se decomisaron 86 kg de carne bovina, no aptas para consumo. Lo incautado fue posteriormente desnaturalizado por el método de incineración, en las plantas de faena de cada una de las localidades.



Fiscalizan venta de fitosanitarios

En el marco de la Ley Nº 4495/90 que regula la venta de fitosanitarios, el Ministerio de Producción concretó sendos operativos de control en comercios de toda la provincia. Las fiscalizaciones, realizadas en 18 localidades en lo que va del año, arrojó como resultado el labrado de 106 Actas de Constatación y 7 Actas de Infracción.

El objetivo del área de trabajo es lograr que todos los comercios que tengan a la venta productos fitosanitarios se adecuen a la Ley de Agroquímicos, Agrobiológicos y Agrotecnológicos y a las Normas Mínimas de Seguridad de Depósito y de esta manera evitar futuros inconvenientes. La medida alcanza a supermercados, polirubros, ferreterías, veterinarias, y cualquier otro punto donde estén puestos a la venta productos fitosanitarios.