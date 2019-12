Crimen del turista inglés: detuvieron en La Quiaca a un venezolano dueño del auto rojo

Otro ciudadano venezolano fue detenido en La Quiaca, Jujuy, acusado de ser el dueño de uno de los autos usados por la banda que el sábado asesinó al turista inglés Matthew Gibbard en Puerto Madero, mientras en el juzgado se analizaba hoy si son seis los asaltos cometidos por la organización, informaron fuentes judiciales y policiales.



El nuevo detenido es Aly José Ramos Ladera (37), quien se convirtió en el noveno imputado por el caso y el sexto de nacionalidad venezolana que, según la investigación, integra o está vinculado a esta banda que se dedicaba a “marcar” turistas o pasajeros recién llegados al aeropuerto de Ezeiza, para seguirlos y asaltarlos en los hoteles o domicilios que tenían como destino.



Ramos Ladera fue detenido ayer a la tarde por personal del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional apostado en el paso internacional La Quiaca-Villazón, cuando intentaba cruzar a Bolivia, ya que sus datos habían sido cargados en Migraciones con un pedido de captura emitido por la jueza en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital Federal, Yamile Bernan.



“Este hombre había comprado el Ford Fiesta rojo que participó de manera activa en el asalto a los ingleses en Puerto Madero, pero no hizo la transferencia”, explicó a Télam uno de los investigadores.



La misma fuente reveló que aún se investiga si, más allá de ser el dueño de este auto que ya había sido secuestrado en Moreno, este nuevo detenido venezolano tuvo o no un rol activo el día del asalto que terminó con el homicidio del británico.



En tanto, la jueza Bernan y la fiscal Ana Yacobucci continuaban hoy analizando el rol de cada uno de los imputados -seis venezolanos y tres argentinos-.



Si bien la causa principal es por el homicidio de Gibbard cometido a balazos el 14 de este mes en la puerta del Hotel Faena de Puerto Madero, la jueza y la fiscal investigan a la banda por otros cinco casos.



Una fuente judicial aclaró hoy a Télam que “si bien los nueve imputados continúan detenidos, los tres argentinos colaboraron y dieron una coartada que viene siendo corroborada en el juzgado y todo indica que la organización delictiva está conformada sólo por los venezolanos”.



Santiago Izaguirre (40), el argentino detenido en Exaltación de la Cruz que fue señalado por fuentes policiales como el “proveedor de la logística” de la banda, se dedicaba a alquilar autos a choferes de Uber y es el dueño de dos autos Chevrolet Corsa usados en los hechos pero que fueron localizados gracias a la colaboración que él mismo prestó.



Jorge Alberto Schimdt (42), otro argentino detenido en Temperley, era el dueño de la moto usada en el crimen de Puerto Madero y se entregó en forma espontánea a la Justicia con documentación que acredita que vendió el vehículo a uno de los tres venezolanos detenidos el lunes en Salta.



Miguel Ángel Mansilla (22) es un chofer de Uber que sólo fue apresado porque manejaba uno de los Chevrolet Corsa cuando la Policía lo encontró en Bernal Oeste.



Respecto a los venezolanos, aparte de Ramos Ladera, detenido ayer en La Quiaca, están los tres apresados el lunes en un micro Salta, quienes todavía no fueron trasladados a Capital Federal y recién mañana llegarían para ser indagados.



Esos tres son Ángel Lozano Azuaje, alias “Cachete” (21), señalado como el presunto autor material del homicidio de Gibbard y las lesiones de su hijastro Stefan Zone (28); Luis José Lozano León (35) y Carlos Manzo Tortolero (30), quien podría ser el chofer de la moto que usó la banda en Puerto Madero.



El quinto venezolano imputado es Rubén Cañate Lobo (27) y el sexto es Miguel Ángel Aguirre (29), quien había sido detenido por vecinos en un asalto del viernes pasado en Las Cañitas.