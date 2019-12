Organizaciones sociales y vecinales se manifestarán contra el aumento del boleto

A raíz del tratamiento que tendrá hoy el proyecto de actualización del precio del boleto de transporte público, distintas organizaciones sociales y vecinales convocaron a una movida en contra de dicha medida. Se trata de una manifestación que tendrá lugar esta mañana en las puertas del Concejo Deliberante capitalino, donde los ediles tratarán la posibilidad de incrementar considerablemente el precio del pasaje de colectivo.

La intención oficial es que la tarifa plana del servicio de transporte urbano de la ciudad de Corrientes pase de $19 a $30 a partir del 1 de enero. El tratamiento del proyecto, que se lleva a cabo en las sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, generó rechazo no solo en los usuarios sino también en diversas organizaciones sociales, vecinales y sindicales.

El Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad convocó a una movilización para esta mañana en las puertas del Concejo Deliberante capitalino mientras se lleve a cabo la sesión en la que los ediles aprobarían el incremento del boleto de colectivo. Los ciudadanos se mostraron en contra de la actualización y en reiteradas oportunidades recolectaron firmas para evitar el aumento y participaron de las audiencias públicas convocadas por el Poder Legislativo municipal.

Las organizaciones sociales y vecinales que rechazan el aumento del precio del pasaje argumentaron que la prestación no es acorde a los valores que se pretende fijar y que hasta el momento no se cumplieron todos los requisitos y mejoras estipuladas en el pliego de licitación y en las normativas que habilitaron la anterior actualización del precio.

Luego del debate en el Concejo Deliberante, la iniciativa que se tratará hoy será elevar el valor de la tarifa plana de colectivo de $19 a $30 a partir del 1 de enero.