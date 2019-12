Paz y dinámica

Por José Ceschi

¡Buen día! “La paz no debe ser sólo el resultado de acuerdos, convergencia de circunstancias favorables, utilidad, sino la más vital de las convicciones, la única manera de ser y expresarse, el natural cauce de la vida, no forzado no impuesto, sino espontánea realidad indemne a toda negación”. Lo dice María Granta en su librito “La Paz, esencia de la vida”, que recomiendo de corazón. Sigamos leyendo:

“Si carezco de paz, ¿qué es lo que me queda en su integridad? Sólo el cuerpo del miedo. Lo demás, lo que tenía por hermoso, es un montón de partículas. La masacre cae a plomo como multiplicada muerte. Alrededor de ese centro se forman los círculos del espanto. La paz posee una inmensurable fuerza y cae también a plomo. Pero a su alrededor se forman los círculos concéntricos del júbilo, los paisajes de la libertad.

Afortunadamente, la paz no es un estado de suprema tranquilidad que pueda asemejarse al estancamiento. Todo lo contrario. Concebida como lecho y atmósfera de la vida del hombre, entra en su dinámica y participa del movimiento creador gracias al cual vamos superándonos.

La paz es, por lo tanto, dinámica, entrañablemente activa, ya que representa la condición imprescindible para seguir siendo, lo cual implica formas nobles de lucha contra lo que se opone, precisamente, a la dignidad humana, más aún, a la continuidad de la vida. La paz es combativa, pero su combate lo libran el amor, la inteligencia al servicio de la solidaridad y de la grandeza de que también somos capaces.

El belicismo se orienta hacia la destrucción como respondiendo a una atracción ineludible, al polo magnético de la muerte. Contrariamente, la paz se orienta hacia toda forma de construcción respondiendo al polo magnético de la vida...”.

Como alguien escribiera con notable exactitud: “La paz no es una temporada; es una forma de vida”,

¿Qué hacer para que la paz se transforme concretamente en una forma de vida? Es todo un desafío. ¿Comenzamos hoy?

¡Hasta mañana!